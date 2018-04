Iz grenke izkušnje se je Škofic naučil največ

Medtem ko ima njegova srčna izbranka Janja Garnbret za seboj sanjsko in težko ponovljivo sezono, ki jo je začinila z devetimi zmagami in rekordnim številom točk v svetovnem pokalu, je najuspešnejši slovenski športni plezalec Domen Škofic lani izgubljal tla pod nogami. Izkušnja ga je izučila, v nove izzive se podaja optimistično, toda ne vzneseno, temveč vidno prizemljeno.



Predlanskim je postal prvi Slovenec s težavnostnim malim kristalnim globusom. Bil je na vrhu in evforija ga je ponesla. Navdan z močnim odmerkom nove samozavesti se je lanske sezone lotil velikopotezno in poskušal priključiti še balvane. A se je uštel. Na celi črti. Padec je bil boleč, ni ga pričakoval, sprva si ga niti ni priznal. Toda vsaka šola nekaj stane. Tudi Domna je: »Lansko tekmovalno leto me je naučilo največ doslej. Leto prej, ko sem zmagal v svetovnem pokalu, se nisem naučil ničesar, imel pa sem se fajn. Lani je bilo ravno obratno. Naučil sem se ogromno. Sprva so me seveda preplavile frustracije, nato pa sem se le zavedel, da bi bilo dobro, če bi iz tega kaj potegnil. Bilo je toliko tekem, da to skorajda ni bilo mogoče. Z balvanov sem prišel naravnost na EP, ki me je še bolj strlo. Tedaj sem bil prepričan, da se je ves svet zarotil proti meni, v resnici pa sem bil edini krivec sam.«



Lagal si je, da ni živčen, da ga nič ne moti, ko pa je prišel na tekmo in na koncu zrl v svoj rezultat, je bil obupan. »S takšnim razmišljanjem sem se izgubil, samega sebe sem tlačil dol. Nisem bil več stoodstotno v plezanju in se imel fajn, kar je zame osnova. Treniram in tekmujem, ker se v tem dobro počutim. Ko enkrat ni več tako, človek dela nekaj na silo, pri tem pa se hitro zalomi,« se je ozrl nazaj Radovljičan, ki je v sredo dopolnil 24 let. Mrtvo sezono v zimskem obdobju je dobro izkoristil za polnjenje baterij, v pripravljalnem obdobju pa mu je boginja Fortuna znova obrnila hrbet, saj si je poškodoval rebrno mišico in štiri tedne ni mogel normalno trenirati. »Zdaj je to mimo in sem v dobri formi. Medtem ko sem okreval po poškodbi, sem lahko vse v miru in do konca preštudiral in se tudi česa naučil. Če si vedno zdrav in samo napreduješ, ni nujno koristno. Zgoditi se ti mora nekaj, kar te spravi na realna tla, šele potem greš lahko više. Zdaj je vse v najlepšem redu in se veselim sezone.«



Zaradi gluhih ušes obupal



Lani je malce potipal, kam sodi v balvanih, toda ne pretirano uspešno. Izkušnja ga ni strla, kljub temu bo letos tekmoval na zgolj dveh tekmah. »To pa zato, ker se želim optimalno pripraviti na septembrsko težavnostno SP v Innsbrucku. Dvakrat sem bil na tej ravni tekmovanj že četrti, zato bom storil vse, da bom maksimalno pripravljen. Toda ponavljam, tja bom šel predvsem uživat. Ni osnovni cilj stati na stopničkah. Cilj je uživati, saj vem, da bom v tem primeru sposoben tudi zmagati.« Lani je Škofic na preizkušnjah svetovnega pokala enkrat stal na zmagovalnem odru, na uvodni težavnostni preizkušnji v Villarsu je bil drugi, odtlej se je aboniral na nehvaležna četrta mesta (tudi doma v Kranju), prav tako četrti je bil v končni razvrstitvi sezone. Bil je eden od tistih vrhunskih plezalcev, ki mu je sprememba tekmovalnega pravila s skrajšanjem dovoljenega časa v steni z osmih na šest minut prišla najbolj do živega.



Škofic je bil tudi eden od predstavnikov športnih plezalcev pri dogovarjanju glede formata olimpijske premiere čez dve leti v Tokiu. Tekmovalci so pristojne zasuli s predlogi in mnenji, a so jih ti preslišali, zato se je Gorenjec iz te igre umaknil: »Dolgo časa smo vztrajali pri svojem, pa se nas ni niti najmanj upoštevalo, naleteli smo na gluha ušesa. Veliko časa so potrebovali, da so sploh v grobem definirali, kako in kaj v Tokiu, ni pa še niti natančno narejen načrt, katere tekme bodo štele za uvrstitev na OI. Kup zmede je okrog tega. To je bila zame še ena šola, ki me je veliko naučila. Kar pa se olimpijske kombinacije treh disciplin tiče: plezam in treniram zato, ker v tem uživam. Uživam v težavnosti in v balvanih in se v tej smeri tudi pripravljam. Stene za hitrost, ki je tretja disciplina, vključena v olimpijsko kombinacijo, v Sloveniji ni, zato bi se bilo neumno obremenjevati s tem, kam se bom vozil tri, štiri ure na trening hitrosti. Ko bo enkrat stena tu, bom hitrost z veseljem vključil, ker vem, da se lahko iz nje precej naučim.«



Prepričan, da trenerja ne potrebuje



Njegov princip je: več stvari ko počneš v življenju, večja je verjetnost, da ti bo to koristilo pri specifični zadevi. »Zato bomo imeli tudi od hitrosti koristi. Plezanje danes postaja vse bolj eksplozivno in tvegano, ravno pri hitrosti pa dobiš veliko eksplozivnosti, koordinacije, tudi na splošno stvari sprocesiraš hitreje. Konkretno v težavnosti to pomeni, da lahko hitreje sprocesiraš neki kompleksen gib in s tem prihraniš energijo. Zato se bom definitivno, ko bo možnost, lotil tudi hitrosti, zdaj pa se s tem ne obremenjujem,« je pojasnil Škofic, ki se je po lanskem turbulentnem in razburkanem obdobju odločil za začetek sodelovanja z novim trenerjem, nekdanjim reprezentančnim selektorjem Romanom Krajnikom, in poteza se mu je hitro obrestovala. Pred tem je vselej vadil sam in v prepričanju, da trenerja ne potrebuje.



Letošnja sezona bo imela tudi zanj dva izrazita vrhunca, oba bosta septembra: v začetku težavnostno SP v Avstriji, ob koncu še domača preizkušnja svetovnega pokala v Kranju, ki pa v nasprotju s prejšnjimi sezonami ne bo finalna. Za tekmovalca je izključno koristno, da sta oba glavna sezonska izziva tako blizu skupaj. »Definitivno. Lani sem begal vso sezono, iz enega letala na drugo, ni bilo časa za umiritev. Letos se mi zdi odličen tudi proces treninga, ker spoznavam, koliko neizkoriščenega potenciala še imam. Že v tem maksimalno uživam, kar mi bo prinesla sezona, pa bo še pika na i,« dobro razpoložen zatrjuje Domen Škofic.