Janežič in Horvatova z zmagama, rekordoma in normama

Dunaj - Atleta Luka Janežič in Anita Horvat sta se na dvoranskem mitingu na Dunaju z novima državnima rekordoma dokopala do zmag v teku na 400 metrov, s čimer sta potrdila normo (46,70 oziroma 53,15) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki ga bo prve štiri dni marca gostil Birmingham. Janežič je, kot poroča STA, razdaljo pretekel v času 46,02, Horvatova pa v 52,24. Agata Zupin je bila v isti disciplini peta (54,38).

Luka je svoj prejšnji rekord (46,32) izpred dveh let v Linzu popravil za tri desetinke, za seboj pa pustil tudi Britanca Leeja Thompsona (46,74) in Čeha Patrika Šorma (46,98). Anita je bila v dunajski dvorani Ferry Dusika prehitra tudi za Britanko Eilidh Doyle (52,34) in Francozinjo Estelle Perrossier (53,36), dovčerajšnjo najboljšo slovensko znamko Brigite Langerholc izpred enajstih let v Karlsruheju pa izboljšala za 57 stotink.

Luka Janežič je nastopil na prvi tekmi po avgustovskem SP v Londonu. Foto: Mavric Pivk/Delo.

»Prve tekme v sezoni so vselej malo živčne. Obenem je bila to moja prva tekma po avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu, kjer se mi ni izšlo po načrtih. Zato sem bil kar nervozen. Cilj je bil teči malo pod normo za dvoransko SP, nisem pa pričakoval tako hitrega teka. Tekel sem na zunanji progi in se nisem obremenjeval s tekmeci. Začel sem hitro, še posebej dobrih pa je bilo drugih 200 metrov. Z drugim krogom sem prišel do vrhunskega časa na meji 46 sekund, kar je za dvorane zelo dobro,« je ocenil Janežič. Zdaj ga 8. februarja čaka izziv IAAF v Madridu.

Horvatova pa je za STA povedala: »Presenečena sem, da sem tako hitro tekla. Pred seboj nisem imela nobene tekmovalke, ker sem bila na zunanji progi. Zelo pa sem se morala prepričevati, da sem hitro začela. Posrečilo se mi je, v drugem krogu sem zadržala hitrost in dosegla res dober čas. Borila sem se sama s seboj in vpisala državni rekord, ki si ga je doslej lastila moja vzornica Langerholčeva. Olajšanje je tudi, da imam v žepu že normo za svetovno prvenstvo. Dotlej je še mesec dni.«