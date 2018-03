Janežič z najboljšim časom kvalifikacij v polfinale SP

J. P.

Birmingham - Slovenski tekač Luka Janežič, član celjskega Kladivarja, je uspešno opravil prvi del naloge na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki. V kvalifikacijah na 400 metrov je s časom 46,45 sekunde zmagal v četrti skupini in se neposredno po mestih uvrstil v večerni polfinale, ki bo na sporedu ob 22.06 po slovenskem času (finale pa jutri ob 22.20), bil je celo najhitrejši med vsemi tekmovalci v šestih skupinah.

Janežič: Spet sem dokazal, da sodim med najboljše na svetu

»Morda sem napredoval celo nekoliko lažje od pričakovanj. Kot že vso sezono sem spet dokazal, da sodim med najboljše na svetu. A to je bil le prvi korak. Načrtoval sem, da se bom uvrstil naprej po mestih, brez tveganja. Želel sem si priboriti prvi položaj po prvem krogu, kar se mi je posrečilo, nadaljeval sem v svojem ritmu in brez težav zmagal. Ko sem bil enkrat spredaj, sem vedel, da ne more nihče več mimo. Malo me je skrbelo prvih 200 metrov, kot vso sezono. Bil pa sem na šesti progi, ki je višje od drugih, in sem vedel, da bom lažje 'pikiral' na prvo mesto, ko so me tekmeci ob koncu prvega kroga lovili. Malo sem se pri tem še zagradil in do konca je šlo brez težav,« je bil po kvalifikacijah v izjavi za STA zadovoljen Janežič.

Anita Horvat: Morala bi izvleči več

Manj uspešna je bila Anita Horvat (Velenje), ki je v kvalifikacijah teka na 400 metrov v četrti skupini zasedla zadnje, peto mesto, s časom 53,52 sekunde in skupnim 23. mestom pa je že končala nastope na prvenstvu. »Za mano je dobra sezona, očitno pa je prehlad pred prvenstvom pustil prevelike posledice. Na koncu me je povsem pobralo in sem zelo razočarana. Pred tekmo sem se dobro počutila in sem pričakovala boljši izid. Toda zadnjih 100 metrov me je začelo pobirati, tekmice so me prehitevale, nisem se mogla odzvati. Prvi krog sem hitro začela, bila sem na zelo dobri šesti progi, na kateri sem vselej dobro tekla. Tokrat sem dobro zgolj začela, prehlad pa mi je pobral preveč moči in je izpadlo precej slabše od pričakovanj. Na veliki tekmi se mi ni posrečilo nadgraditi dobre sezone. Postavila sem dva državna rekorda in bila skupno tretja v svetovni seriji IAAF, toda danes bi morala - ne glede na zdravstvene težave - izvleči več,« je STA navedla besede Horvatove.