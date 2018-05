Janežič zavrnil pozno povabilo, Ratejeva prikimala

Ljubljana – Svetovna atletika vstopa v novo obdobje, obdobje po Usainu Boltu, ki je z lanskim svetovnim prvenstvom končal izjemno kariero. Glavobol za vodilne na zvezi bi bil lahko hud, saj naslednika takšne ravni ni na vidiku, največkrat se je omenjal svetovni rekorder na 400 metrov Wayde van Niekerk. Nova sezona na najvišji mednarodni ravni se sicer začenja danes z mitingom diamantne lige v Dohi.





V sezoni, ko ni svetovnega prvenstva (evropsko bo avgusta gostil Berlin), bodo največja atletska imena na ogled v diamantni ligi, v kateri se bo letos na štirih celinah zvrstilo 14 mitingov, od teh bosta dva finalna v Zürichu in Bruslju konec avgusta.



Že na uvodni preizkušnji v Dohi, ki bo prihodnje leto gostila SP, bo zasedba odlična, saj se bo kar trlo (nekdanjih) olimpijskih in svetovnih prvakov. Resda bo manjkal van Niekerk, ki si je lani pri ragbiju poškodoval koleno do te mere, da je bila potrebna operacija, a seznam zvenečih imen je dolg.



Začenši z olimpijsko prvakinjo na 100 in 200 m Elaine Thompson, ki se bo v enem najbolj zanimivih dvobojev pomerila z evropsko šprintersko kraljico Dafne Schippers, na 100 m z ovirami bo med drugimi nastopila tudi svetovna rekorderka Kendra Harrison, v metu diska skorajda nepremagljiva Hrvatica Sandra Perković, na 1500 m Caster Semenya, v ženskem skoku s palico Ekaterini Stefandi in Sandi Morris.



Pri moških bo domači up skakalec v višino Mutaz Barshim, presenetljivi svetovni prvak na 200 m Ramil Gulijev se bo pomeril z olimpijskim podprvakom Andrejem de Grassejem, zanimiva dvoboja pa je pričakovati tudi v troskoku in metu kopja. Leta 2015 sta namreč prav v Dohi Christian Taylor in Pablo Pichardo uprizorila največjo tekmo v troskoku v zgodovini, saj sta oba preskočila 18 metrov, kar se pred tem še ni zgodilo na enem tekmovanju. Tokrat spet tekmujeta oba, pri čemer je bil v zadnjem obdobju Taylor neprimerljivo boljši. Lani je v Katarju blestel Thomas Röhler, ki je kopje vrgel 93,90 metra, s čimer se je na večni lestvici povzpel na 2. mesto, v nadaljevanju sezone ga je z 94,44 prehitel Johannes Vetter, oba Nemca pa bosta danes nastopila v Dohi. Röhler sicer ocenjuje, da je le vprašanje časa, kdaj bo padel svetovni rekord v tej disciplini, prav tako sanja o tem, da bi njegovo kopje preletelo 100 metrov.



Uvod brez Slovencev



Uvodni miting diamantne lige bo minil brez slovenskih predstavnikov, čeprav bi lahko nastopil Luka Janežič. A ker je povabilo prišlo šele ta teden, se je naš rekorder na 400 metrov odločil, da ga zavrne.



»Poleg tega, da je vabilo prišlo zelo pozno, je vzrokov za to še nekaj. Do 13. maja smo namreč na pripravah v Medulinu. Ker sem imel namen nekoliko pozneje začeti sezono, še nisem dovolj dobro pripravljen, sploh ker sem imel na začetku nekaj težav s kolenom in sem pri treningu v zaostanku za slab mesec. Seveda je bilo vabilo mamljivo in težko je bilo zastopniku reči ne, a bilo bi preveč tvegano, tako z vidika poškodbe kot zavoljo tega, da ne bi mogel dokončati priprav in bi se mi vse podrlo,« je pojasnil Janežič, ki bo gotovo nastopil v Monte Carlu (na 200 m), računa pa tudi še na kakšno drugo priložnost.



Na naslednjem mitingu, čez dober teden dni, bo na sporedu tudi žensko kopje in v Šanghaju bo tako nastopila Martina Ratej, ki sprva tudi ni nameravala tekmovati, a ko je vabilo prišlo, si ga z vidika nadaljnjih tekem ni upala zavrniti.