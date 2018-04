Jernej Kruder si je prvič pokoril konkurenco

J. P.

Meiringen - Če se po jutru dan pozna, je pred slovenskimi športnimi plezalci še ena vrhunska sezona. Na uvodni tekmi svetovnega pokala, balvanih v švicarskem Meiringenu, je najprej Janja Garnbret posegla po drugem mestu in tako dokazala, da se njena pripravljenost tudi v tej disciplini vzpenja, njen uspeh je z osmim mestom dopolnila Katja Kadić.

Edini dosegel tri vrhove

Za nov val navdušenja pa je v moškem finalu poskrbel Jernej Kruder s svojo krstno zmago v svetovnem pokalu v karieri. Že v polfinalu je nakazal odlično pripravljenost s petim rezultatom, v finalu pa mojstrsko opravil nastop in edini dosegel tri vrhove, medtem ko je pri četrtem v zadnjem poskusu padel gib pod vrhom. Ugnal je tudi Japonca Tomoo Narasakija in Rusa Alekseja Rubcova.

Št. 1 je bila prednost

»Vse se je poklopilo, najpomembneje pa je, da sem užival od začetka do konca, kar je zagotovo eden ključnih razlogov za stopničke. Bil sem sproščen, tudi okoliščine so mi šle na roko, štartal sem namreč prvi in je bilo zato manj pritiska, tudi oprimki so bili bolj sveži,« ni skrival navdušenja 27-letni Celjan, član ŠPO PD Celje Matica. Balvanska sezona se bo že prihodnji teden nadaljevala v Moskvi.