Judoist Adrian Gomboc evropski prvak (VIDEO)

J. P.

Tel Aviv - Evropsko prvenstvo v judu v Izraelu se je za močno slovensko odpravo začelo sanjsko. Adrian Gomboc je namreč v finalu kategorije do 66 kilogramov z iponom odpravil še Italijana Mattea Medvesa in se razveselil zlatega odličja, s čimer je še nadgradil lanski uspeh iz Varšave, ko je po finalnem porazu proti Ukrajincu Georgiju Zantaraji postal evropski podprvak. Drugih slovenskih predstavnic in predstavnikov danes v Tel Avivu ni bilo na stopničkah.

Prvi po (trenerju) Drakšiču

Na poti do zlata je 23-letnik iz Rakičana, peti z olimpijskih iger v Riu, enega za drugim odpravil Ukrajinca Gevorga Hačatrijana, Turka Sinana Sandala, domačega asa Tala Flickerja in v polfinalu še Azerbajdžanca Orhana Safarova. S finalnim tekmecem, italijanskim vrstnikom, sta se pred tem udarila enkrat, tudi pred tremi leti je bil v svetovnem pokalu v Cluju uspešnejši Gomboc. Adrian je postal drugi slovenski evropski prvak po Roku Drakšiču, ki je zdaj njegov trener. Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri in se končalo v soboto.

Adrianova akrobacija. Foto: Jack Guez/AFP.

Strma pot navzgor

Adrian Gomboc je nekdanji član JK Murska Sobota in JK Sankaku, zdaj pa brani barve JK Bežigrad. Na evropskih prvenstvih so se njegovi dosežki ves čas vzpenjali: leta 2014 je v Montpellierju zasedel sedmo, predlani v Kazanu peto, lani v Varšavi drugo in letos v Tel Avivu prvo mesto, vmes je bil bronast tudi na predlanskem klubskem evropskem prvenstvu v Beogradu. V svetovnem poklau se lahko pohvali s štirimi zmagami, od tega eno letos, na veliki nagradi Anadirja. Še v mlajših selekcijah se je razveselil tudi brona na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2013 v Ljubljani.

Sestri Štangar sedmi

Že po prvem dnevu je torej jasno, da se bo slovenska odprava z že - reci in piši - sedemnajstega zaporednega evropskega prvenstva vrnila z vsaj enim odličjem. Danes so sicer na tatami stopili še Matjaž Trbovc (do 60 kilogramov), ki je uvodoma priznal premoč Nizozemcu Tornikeju Tsjakadoei, Andraž Jereb (do 66 kg), ki ga je izločil lanski evropski prvak Zantaraja, Kaja Kajzer (do 57 kg), ki jo je ugnala Avstrijka Sabrina Filzmoser, in sestri Štangar, ki sta končali v repešažu. Maruša (do 48 kg) je po zmagah nad Azerbajdžanko Lejlo Alijevo in Izraelko Shiro Rishony pokleknila pred Francozinjo Melanie Clement in v repešažu Belgijko Anne Sophie Jura, Anja (do 52 kg) pa je bila sprva prosta, nato premagala Portugalko Joano Ramos in pozneje izgubila proti Rusinji Nataliji Kuzjutini in v repešažu domačinki Gefen Primo. Obe sestri sta zasedli končno sedmo mesto.

Zmaga kljub zdravstvenim težavam

»Brez besed sem, res sem vesel. Dokazal sem, da znam in zmorem. Za menoj je zahteven dan, pred začetkom sem imel nekaj zdravstvenih težav, ki pa sem jih znal odmisliti. Šel sem svojo pot, kot vedno. Na velikih tekmovanjih sem vedno kazal dobre borbe, enako tudi tokrat. Na tekmece se ne smeš ozirati, mnogi nosilci so tu izpadli. Italijan je bil presenečenje, ki v moji kategoriji niti niso redka. Sebe nimam za presenečenje, nadgradil sem lansko srebro,« se je smejalo zlatemu Gombocu.

VIDEO: začetek finalne borbe Gomboca in Medvesa ob 1;15:21.