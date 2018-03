Judoisti najprej v Turčijo, nato pa v Izrael

N. Gr., STA

Celje - Strokovni direktor Judo zveze Slovenije Marjan Fabjan je pozitivno ocenil nastope judoistov in judoistk na nedavnem državnem prvenstvu, ki so ga v soboto gostili Beltinci. Pozitivno ga je presenetila mlada Pia Grabar, prav tako pa tudi državni prvak do 100 kg Blaž Vrankar.

Prvi klub prvenstva je v soboto postal celjski klub Z'dežele Sankaku, varovanci Marjana Fabjana in njegove ekipe so v konkurenci 105 nastopajočih iz 20 klubov osvojili pet naslovov, dve drugi mesti in dve tretji. Vrh slovenskega juda poleg Sankakuja kroji tudi Bežigrad, kjer je glavni trener zdaj Rok Drakšič, nekdanji uspešni judoist celjskega kluba. Bežigrad je prvenstvo končal s tremi naslovi, štirimi drugimi mesti in tremi tretjimi, po zaslugi sester Štangar, Maruše in Anje, pa je bila tretja Olimpija, ki je poleg tega osvojila še eno srebro in en bron.

»Res je, negativno presenečenje je bila prav gotovo Klara Apotekar, ki je v finalu kategorije do 78 kg izgubila proti Patriciji Brolih, a vseeno moram povedati, pa je ne želim opravičevati, da je nastopila bolna. Ves teden zaradi vročine ni trenirala, videl sem, da komaj zdrži dve minuti borbe, kaj šele vse štiri, a sem jo vseeno prijavil na tekmovanje. Ni nam šlo na roko niti dejstvo, da je njena polsestra Anamari Velenšek poškodovana in zato ni mogla nastopiti,« je po državnem prvenstvu dejal Fabjan.

Grabarjeva veliko presenečenje

Zelo pozitivno pa ga je presenetila mlada, šele 15-letna Pia Grabar, ki je zmagala v kategoriji do 57 kg. "Pia je vrhunsko nastopila, res smo jo dobro pripravili na to državno prvenstvo. To je naš novi up za prihodnja leta. Tudi Vrankar med borci do 100 kg je novo ime in zame je judoist Šiške prav tako lepo presenečenje. Pričakoval sem še dvoboj med Andražem Jerebom in Adrianom Gombocom, a se je slednji odločil za nastop v kategoriji višje, torej med borci do 73 kg in ne do 66 kg," je o nastopih dejal Fabjan.

Prvenstvo je sicer večini reprezentantov služilo za generalko pred letošnjim evropskim prvenstvom v Tel Avivu med 26. in 29. aprilom. »Tja bomo odpeljali enajst, mogoče dvanajst reprezentantov. Večino zdaj čakajo še zaključne priprave. Prva ekipa in del druge bo odpotovala na tekmo velike nagrade v Antalyo, kjer bodo potem nekateri opravili še mednarodne priprave,« je povedal Fabjan.

Članske naslove so sicer po kategorijah osvojili David Štarkel (do 60 kg, Z'dežele Sankaku), Andraž Jereb (do 66 kg, Z'dežele Sankaku), Adrian Gomboc (do 73 kg, Bežigrad), Martin Hojak (do 81 kg, Bežigrad), David Kukovica (do 90 kg, Branik Broker), Blaž Vrankar (do 100 kg, Gib Šiška), Vito Dragič (nad 100 kg, Impol), Maruša Štangar (do 48 kg, Olimpija), Anja Štangar (do 52, Olimpija), Pia Grabar (do 57 kg, Z'dežele Sankaku), Tina Trstenjak (do 63 kg, Z'dežele Sankaku), Anka Pogačnik (do 70 kg, Z'dežele Sankaku), Patricija Brolih (do 78 kg, Bežigrad) in Urška Torkar (nad 78 kg, Triglav Kranj).