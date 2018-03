Junak Katarja je najbolj podcenjeni as

Ljubljana – Pred nedeljsko dirko za VN Katarja je Valentino Rossi napovedal, da se začenja najbolj izenačena sezona v zgodovini razreda motogp. V Losailu se je kar sedem dirkačev s štirimi različnimi motorji gnalo do skrajnih meja, slednjič pa je tako kot v divjini prevladal zakon močnejšega. Na vrhu sta ostala junaka 2017: Andrea Dovizioso in Marc Marquez.



Potem ko je Italijan za pičlih 27 tisočink sekunde prekosil prvaka štirih od zadnjih petih sezon, se ni predal evforiji. To bi bilo v popolnem nasprotju z njegovim mirnim in skromnim značajem. Le vztrajnosti se lahko zahvali, da je tik pred 32. rojstnim dnevom dosegel enega od vrhuncev v dolgi karieri. Njegove oči pa so tako kot sleherna beseda izžarevale ponos in neizmerno zadovoljstvo.



»Zelo pomembno je bilo zmagati že na uvodni dirki sezone. Pa ne zato, ker bi želel karkoli dokazati Marcu, saj razplet verjetno ne bo imel odločilnega vpliva na končni vrstni red po 19 dirkah. Dragocen je občutek, da smo zelo dobro izkoristili zimske mesece in da je naš ducati hitrejši kot lani. Ne gre za novo različico motorja, le za izboljšano, ki je konkurenčna na področjih, na katerih smo doslej zaostajali. Zato bo še toliko pomembnejše, kako se bom odrezal na naslednjih dirkah v Argentini in ZDA, saj gre za prizorišči, na katerih smo imeli v minulih letih veliko težav,« je po zmagoslavju v Losailu poudaril Andrea Dovizioso.



Letos le za 2,5 milijona evrov



Seveda pa za njegov uspeh ni bila pomembna le tehnika, odločilnega pomena je bil človeški dejavnik. V nedeljo si je lanski podprvak prislužil občudovanje zaradi hladnokrvnosti, s katero je v uvodnih 18 krogih vozil za skupino tekmecev, še bolj s spretnimi manevri, s katerimi je v finišu odbil Marquezove napade. V vsem skupaj ni bilo naključij. Zavedal se je, da ima v Katarju ključno vlogo obraba gum, zato se po umirjenem štartu ni podal v obupen lov za Johannom Zarcojem. Z Marquezom sta ga dohitela, ko jima je ustrezalo.



»Zadnji dve leti imam težave s štartom, kmalu pa sem moral dodatno upočasniti, da bi se ognil trčenju z Alexom Rinsom. Toda hitro sem uvidel, da se nikomur ne mudi za Johannom, kar me je pomirilo. Lahko sem si privoščil, da sem prihranil pnevmatike, ki so bile izjemno mehke in ranljive. A v Katarju je vedno podobno, za razliko od drugih dirkališč vsi pazijo, da ne bi obrabili gum. Na koncu pa so bili na vrhu sami znani obrazi: Rossi, Viñales in Zarco z yamahami, Crutchlow in Pedrosa na hondah, Iannone na suzukiju ... In seveda Marquez, ki ima po svoje prav, ko pravi, da sem ga doslej premagoval le na progah, ki mu ne ustrezajo. To velja tudi za Katar, zato ne morem biti navdušen nad dejstvom, da mi je bil tako blizu, tik za izpušno cevjo,« je ostal previden italijanski zvezdnik, ki si je z zmago dodatno zvišal ceno na motociklističnem tržišču.



Trenutno je namreč najbolj podcenjeni dirkač na svetu. Letos bo zaslužil le 2,5 milijona evrov ali deset milijonov manj od moštvenega sotekmovalca Jorgeja Lorenza. Marquez pa naj bi si z novo pogodbo za sezoni 2019 in 2020 zagotovil po 20 milijonov letne plače pri Hondi. Pri Ducatiju bodo morali torej globoko seči v blagajno, sicer bo Dovizioso po jesenskem izteku sodelovanja hitro našel novega delodajalca. Morda celo v tovarniškem moštvu Honde, v katerem je dirkal v letih 2009–2011 in iztržil le eno zmago. Dovizioso in Marquez skupaj, to bi bila zgodba!