Katja Fain in Neža Klančar rekordni na DP

J. P.

Ljubljana - Na plavalnem državnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Tivoliju se je zelo izkazala mlada plavalka mariborskega Branika Katja Fain, ki je za stotinko popravila dosedanji slovenski rekord na 400 metrov prosto, ki ga je pred tremi leti v Celju vpisala Anja Klinar. Po novem znaša 4:02,11, komaj 16-letna Fainova pa je osebni rekord popravila za debelih pet sekund in bi s tem časom - kot poroča STA - osvojila bron na decembrskem evropskem prvenstvu v Københavnu.

»Rekorda nisem pričakovala, saj sem si za vrh zimske sezone postavila prvenstvo na Danskem. Tam mi ni šlo tako dobro, a so mi očitno zadnji treningi ustrezali. Imela sem nekoliko večjo kilometrino, pa manjšo intenzivnost, to je bil - kot kaže - recept,« se je smejalo Fainovi, ki je za seboj pustila tudi Klinarjevo, s katero se je udarila še na 200 metrov delfin. Prepričljivo boljša je bila radovljiška reprezentantka, ki pa je Katji pomagala do še enega osebnega rekorda.

Za še eno rekordno znamko pa je v zadnji disciplini dneva, na 4 x 100 metrov prosto, poskrbela Neža Klančar (Olimpija), ki je v prvi predaji s časom 53,96 izboljšala slovenski rekord Nastje Govejšek z evropskega prvenstva leta 2015 v Netanyi, za nameček je bila rekordna tudi ljubljanska štafeta (3:46,10). »Sem v polnem treningu in upam, da bom dosežek lahko še izboljšala že jutri v posamični konkurenci. Pripravljena sem bila že v Københavnu, na moji prvi veliki tekmi, tam me je nekoliko zdelala tudi trema. Danes pa se mi je zelo dobro posrečil skok,« je ocenila Klančarjeva.