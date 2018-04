Kazalo je, da se ne bo pobral, zdaj se spet vrača

Augusta – Od danes do nedelje se bodo zvezdniki golf zelenic merili na prvem letošnjem turnirju velike četverice. Na mastersu v Augusti bo vsa pozornost usmerjena v Tigra Woodsa. Američan se po treh letih vrača v prestižno serijo.



Lani se je tekmecem v Augusti pridružil le na slavnostni večerji, na kateri so obeležili tudi dvajset let, odkar je oblekel svoj prvi zeleni suknjič. Po letu 1997 si ga je nadel še trikrat, zadnjič leta 2005. Zmagovalec 14 majorjev je nazadnje v tej prestižni seriji slavil pred natanko desetletjem. Odtlej se je soočal s težavami v zasebnem življenju, škandali in zdravstvenimi preglavicami. Lani ob tem času je na svetovni lestvici nazadoval na 775. mesto. Pred petimi meseci pa se je po številnih operacijah – imel je štiri posege v treh letih – vrnil v tekmovalni ritem. Na masters v Augusti se odpravlja kot 103. golfist sveta.



Končno brez bolečin



»Po operaciji sem pričakoval, da bom imel lepo in udobno življenje, vendar pa nikoli več ne bom vihtel palice, kot sem jo. A presenetljivo se je stanje izboljšalo,« je Woods pojasnjeval, kako so se njegove telesne zmožnosti okrepile in kako si je povrnil hitrost. »Ne čutim bolečin. Jasno je, da moram delati na moči na različne načine, vendar pa je hitrost, ki jo razvijam, enaka tisti v mojih najboljših časih,« je svoje počutje opisal največji zvezdnik tega športa.



Pot 42-letnega asa do turnirjev velike četverice je bila naporna, polna problemov in padcev. Zmagovalec šestih majorjev Nick Faldo je pred dnevi dejal, da bi bila Woodsova zmaga v Augusti največja vrnitev v vrhunskem športu. Američanu, ki lovi rekord Jacka Niklausa, zmagovalca 18 majorjev, takšne napovedi sicer laskajo, a opozarja, da je treba umiriti žogico.



Zanimanje se je podvojilo



Kljub izjemni pozornosti v Augusti – Američani so ob njegovi vrnitvi že napovedali dvakrat večjo televizijsko gledanost – se Woods zaveda, da bo konkurenca v boju za zeleni suknjič ostra. Nevarni bodo prvi igralec sveta Dustin Johnson, dvakratni zmagovalec mastersa Bubba Watson, pa Jason Day, Justin Thomas, lastnik treh zelenih suknjičev Phil Mickelson in Rory McIlroy, ki lovi veliki slam.



»Menim, da ni izrazitega favorita, ampak širok krog tekmecev, ki igrajo zelo dobro. In to je tisto, kar napoveduje razburljiv masters. Tu so fantje v svojih zgodnjih dvajsetih in pa tudi izkušeni, stari 47 let. In vsi kažejo dobro igro. Za zmago se bo treba zelo potruditi, čaka nas velik izziv. Prav zabavno bo,« se svojega novega začetka veseli Woods.