Kdo lahko ustavi Toma Bradyja?

Minneapolis – V ameriškem nogometu se tekmovanje začenja zares. Po sedemnajstih tednih rednega dela je napočil čas za končnico, najprej za t. i. »wild card round«. V sezoni, zaznamovani s poškodbami največjih zvezdnikov, spet vse kaže na slavje neuničljivega Toma Bradyja.



Dogajanje v največjem ameriškem športu se z začetkom končnice naglo približuje vrelišču, ljubitelji NFL pa že nestrpno odštevajo dneve do 52. superbowla, ki ga bo gostil povsem nov pokriti štadion v Minneapolisu 4. februarja. Sezono so zaznamovali protesti ob ameriški himni, saga okrog zvezdniškega tekača Dallasa Ezekiela Elliotta in še najbolj poškodbe zvezdniških podajalcev, ki so ligo in gledalce oropale za marsikatero dobro tekmo.



New England Patriots so v sezono vstopili kot branilci naslova in na papirju najbolj popolna ekipa, ki jo vodi zunajserijski podajalec Tom Brady. Zmag, naslovov in laskavih nazivov vajeni Patriots so se prvi mesec še lovili, nato pa je stroj stratega Billa Belichicka začel mleti kot za stavo in zasedba iz Massachusettsa se je še enkrat sprehodila do končnice in statusa prvega nosilca v konferenci AFC. Še enkrat več se v konferenčnem finalu obeta najzanimivejši dvoboj zadnjih let med New Englandom in Pittsburghom, ki ima na tej strani razpredelnice bržkone edini dovolj močno zasedbo, da bi lahko poslala Bradyja na počitnice še pred superbowlom. Ben Roethlisberger žogo spet meče kot v najboljših časih, sprejemalca Martavis Bryant in JuJu Smith-Schuster sta atletska fenomena, vse pa bo odvisno od najboljšega sprejemalca lige Antonia Browna. Tik pred končnico si je poškodoval mečno mišico na levi nogi, a naj bi bil nared najpozneje za pričakovani dvoboj z New Englandom.



V konferenci NFC je razmerje moči precej bolj izenačeno. Los Angeles Rams so na krilih tekača Todda Gurleyja in mladega podajalca Jareda Goffa zelo vroči, še pred nekaj tedni pa se je v NFL vse vrtelo okrog Philadelphie. Toda po poškodbi podajalca Carsona Wentza bo le stežka upravičila vlogo prvega nosilca konference NFC in se prebila do tako želenega superbowla.

Pot do 52. Superbowla. Foto: Delova infografika

Veliko bolje kaže Minnesoti, saj njen veteran Case Keenum prikazuje najboljše predstave v svoji karieri, glavna orožja moštva Mika Zimmerja pa so »predrzna« obramba ter sprejemalca Adam Thielen in Stefon Diggs. Po treh slabših letih je med elitnimi ekipami vnovič New Orleans, veteran Drew Brees pa je vlogo prve violine prepustil odkritju sezone Alvinu Kamari, ki je preporodil igro svetnikov po tleh. Prav Kamara je glavni kandidat za najboljšega novinca leta, Tom Brady bo najbrž še enkrat postal najkoristnejši igralec (MVP), trener leta pa najmlajši v ligi Sean McVay (LA Rams).



Zanimivo pa ni bilo le v boju za končnico. Kalvariji v Clevelandu se že nekaj let posmehuje cela Amerika, letos pa so končno dosegli najnižjo točko franšize in sezono končali s 16 porazi – brez ene same zmage. S tem so ponovili »uspeh« Detroita iz leta 2008 in vodstvo ekipe zdaj čaka ogromno dela, saj konca krize še ni na vidiku. Medtem ko 20 ekip že razmišlja o pripravah na novo sezono, v 12 mestih še vedno sanjajo o svetem gralu ameriških športov. V »wild card« krogu bodo na sporedu dvoboji Tennesee – Kansas City (v soboto z začetkom ob 22.35), Atlanta – Los Angeles (nedelja, 02.15), Buffalo – Jacksonville (nedelja 19.05) in za konec posladek med New Orleansom in Carolino v nedeljo ob 22.40.