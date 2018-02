Klemen Čebulj igralec meseca med italijansko elito

Milano - Slovenskemu odbojkarskemu reprezentantu Klemnu Čebulju se je menjava delodajalca v italijanski elitni ligi pred začetkom te sezone očitno izplačala. Pri Milanu, pri katerem trenira in nastopa pod taktirko nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija, je pritisk nanj precej manjši kot pred tem pri veliki Civitanovi, s katero je v prejšnji sezoni osvojil obe italijanski lovoriki, pokalno in ligaško. Tudi zato lahko igra bolj sproščeno in posledično učinkoviteje.

Kar 52-odstotna napadalna uspešnost

Šestindvajsetletni dvometraš, ki igra na sprejemalskem položaju, si je prislužil laskavo priznanje za najboljšega igralca meseca februarja v italijanskem prvoligaškem tekmovanju. Kako tudi ne, ko pa je v petih dvobojih v tem mesecu, ki jih je odigral, povprečno prispeval po 20,8 točke, 2 asa in 2,2 bloka, v napadu pa je bil kar 52,2-odstotno uspešen. Zasedba Milana je v šestih februarskih obračunih kar petkrat zmagala in na ligaški razpredelnici zaseda zelo spodobno šesto mesto s 14 zmagami in 11 porazi.