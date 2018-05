Kljub zdesetkani zasedbi dve uvrstitvi v finale

J. P.

Chongqing - Slovenska odprava v športnem plezanju je bila tudi precej zdesetkana, brez Janje Garnbret in Mine Markovič, uspešna na uvodnem dejanju azijske turneje, tretji tekmi balvanskega svetovnega pokala v kitajskem Chongqingu. Vsi štirje predstavniki so se namreč skozi kvalifikacijsko sito prebili v polfinale, v katerem sta obtičala presenetljivo tretji iz Moskve Gregor Vezonik (13. mesto) in Anže Peharc (17.), v veliki finale pa sta napredovala Katja Kadić (PK Škofja Loka) in Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica).



Jernej in Janja še naprej vodilna

Jernej, ki je sezono odprl z zmago v Meiringenu in nadaljeval z drugim mestom v Moskvi, je bil tokrat šesti, s čimer je zadržal vodilno mesto v skupni razvrstitvi, ki si ga deli z Japoncem Tomoo Narasakijem. Katja, ki je bila na uvodnih dveh preizkušnjah dvakrat med deseterico (osma in deseta), pa je tokrat storila še korak naprej in prvi letošnji finale prav tako končala na šestem mestu. V skupni razvrstitvi, skupaj z Japonko Miho Nonaka, še naprej vodi Garnbretova. Dosežki so odlična popotnica za ljubljansko ekshibicijo Triglav The Rock čez dva tedna, še prej pa svetovno elito čaka nova kitajska preizkušnja v Tai'anu.