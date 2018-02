Ključ do zgodovinske zmage se skriva v obrambi

Minneapolis – Ozračje v resda zelo mrzli Minnesoti se počasi bliža vrelišču, doseglo ga bo v nedeljo opolnoči, ko se bodo Eagles in Patriots pomerili v 52. superbowlu za naslov prvaka NFL. Tako Philadelphia kot Tom Brady lovita zmago, ki bi ju zapisala v zgodovino.



V zadnjih sezonah so strani športnih časnikov v tednu pred tekmo leta v ZDA polne istih zgodb. Na eni strani stoji veliki New England z neuničljivim Bradyjem in trenerskim genijem Billom Belichickom, na drugi pa ekipa, ki je pred sezono nihče ni pričakoval na superbowlu. Tokrat je vendarle nekoliko drugače, Eagles so bili večji del sezone najboljše moštvo lige z agresivno obrambo in raznovrstnim napadom, a se je obetavno leto skoraj sesulo v prah s poškodbo podajalca Carsona Wentza.

Prah s svojih rokavic je obrisal rezervni podajalec Nick Foles in postoril ravno dovolj, da je Philadelphia na krilih obrambe in bučne podpore domačih navijačev prišla do največjega odra v profesionalnem športu. Na drugi strani se pri Patriots ni dosti spremenilo od lanskega zgodovinskega preobrata, ko so v superbowlu proti Atlanti nadoknadili zaostanek z 28:3 za peti naslov v eri Belichicka in Bradyja. Obramba je kljub poletnim okrepitvam še vedno izgubljena v sivem povprečju, napad odvisen od genialnosti Bradyja, ki pri 40 letih ostaja oster kot britev. V končnici je v ospredje stopil večkrat kritizirani sprejemalec Danny Amendola, vloga Tomovega rešitelja v najtežjih položajih še naprej pripada orjaku Robu Gronkowskemu.



Patriots veliki favoriti



V dneh pred superbowlom večina ameriških analitikov pričakuje gladko zmago New Englanda, vsi se strinjajo, da bo največ odvisno od forme Folesa. Če bo uspel prikazati le delček podaj, s katerimi je seciral obrambo Minnesote, bodo Eagles na dobri poti do prvega šampionskega prstana, s Folesom v najslabši izvedbi, ki (pre)pogosto izgublja žoge, pa Philadelphia nima možnosti. Ključ do uspešnega napada se skriva v močni igri po tleh in kratkih podajah, ki so strup za obrambo. Za nameček lahko Foles računa na hitre sprejemalce Nelsona Agholorja, Alshona Jefferyja in Torreyja Smitha, ki bi morali biti v dvobojih ena na ena boljši od obrambe New Englanda. Zvezdniki Eagles so agresivni branilci (ang. linebackerji), ki jih vodi Fletcher Cox, v katerem večina v primeru zmage Philadelphie vidi kandidata za najbolj koristnega igralca finala.



Trener Philadelphie Doug Pederson je sredin trening vmes prekinil za pol ure in igralcem poskušal pokazati, kako na telo vpliva skoraj 20 minut daljši premor med polčasoma, kot so ga vajeni na vseh ostalih tekmah. Novih poškodb v zadnjem tednu pred tekmo ni bilo, Rob Gronkowski je odpravil posledice pretresa možganov, ki ga je utrpel v konferenčnem finalu, in je »povsem pripravljen, da jim »da vetra«, tudi poškodovana roka Bradyja je iz dneva v dan v boljšem stanju. Glavni sodnik tekme bo izkušeni Gene Steratore, ki je znan po tem, da dopušča bolj grobo igro.

Pink in Justin Timberlake



Na superbowlu v ospredju ne bodo le športniki, najbolj gledan enodnevni športni dogodek leta je šov, ki si ga bo tudi tokrat ogledalo več kot 110 milijonov ljudi. Ameriško himno bo odpela Pink, med polčasom bo dobrih 70.000 gledalcev na štadionu U. S. Bank zabaval Justin Timberlake, polminutni oglas med tekmo pa stane vrtoglavih 7,7 milijona dolarjev. Cena vstopnic se je včeraj že povzpela prek 3000 dolarjev, po napovedih pa bodo na tribunah prevladovali navijači Philadelphie, ki so cel teden množično romali v Minnesoto. Če bodo orli slavili, niti napovedanih 14 stopinj Celzija pod ničlo ne bo pokvarilo zgodovinskega slavja.