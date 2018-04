Kovač pred evropsko ligo prevetril in pomladil odbojkarsko vrsto

J. P.

Ljubljana – Selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač je razkril temeljito prevetren in močno pomlajen seznam igralcev, na katere bo od 20. maja letos računal v evropski ligi. Ob prehodu v poletje bodo tako prosti skoraj vsi nosilci igre izbrane vrste s kapetanom Tinetom Urnautom, Klemnom Čebuljem, Mitjo Gasparinijem, Dejanom Vinčičem, Alenom Pajenkom, Janijem Kovačičem, Alenom Šketom, Danijelom Konciljo in Gregorjem Ropretom na čelu.

Le pet legionarjev

Namesto njih bodo priložnost dobili večinoma igralci, ki si v tej sezoni kruh služijo v domačem prvoligaškem tekmovanju, med 18 imeni je takšnih kar trinajst, od tega štirje člani Calcita Volleyja, trije ACH Volleyja in po dva Salonita, Maribora in Triglava. Štirje odbojkarji bodo prvič oblekli (člansko) majico z državnim grbom – kamniška sprejemalca Primož Vidmar in Jure Okroglič ter člana Maribora, podajalec Uroš Planinšič in korektor Jernej Detela. Med igralci iz slovenskega prvenstva je pogrešati organizatorja igre in sprejemalca Ljubljančanov Jana Brulca in Jana Pokeršnika.

Pomočnik tudi Škorc

Selektorju Kovaču bo odslej poleg Sama Miklavca, ki je v tej sezoni popeljal Mariborčanke na ligaški in pokalni tron, pomagal tudi trener Maribora in dolgoletni libero izbrane vrste Sebastijan Škorc. Prvi zbor moštva bo že 30. aprila (torej na dan morebitne pete finalne tekme državnega prvenstva) v Kranjski Gori, kjer bodo fantje ostali vse do odhoda v nizozemski Doetinchem, kjer jih 20. maja čaka začetek evropske lige, ki se bo končala z zaključnim turnirjem 13. in 14. junija. Drugi del ciklusa bo reprezentanca – tedaj v polni zasedbi – odprla julija na pripravah za septembrsko svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji.



KOVAČEV SEZNAM

Prosta igralca: Urban Toman (Triglav), Klemen Hribar (Calcit Volley).

Podajalci: Matija Jereb (Salonit), Aleš Kök (Triglav), Uroš Planinšič (Maribor).

Blokerji: Jan Kozamernik (Trentino/Ita), Dane Mijatovič (Noliko Maaseik/Bel), Matic Videčnik, Diko Purič (oba ACH Volley), Sašo Štalekar (Calcit Volley).

Sprejemalci: Žiga Štern (Poitevin/Fra), Jan Klobučar (Bedzin/Pol), Matej Kök (ACH Volley), Primož Vidmar, Jure Okroglič (oba Calcit Volley).

Korektorji: Tonček Štern (Verona/Ita), Jernej Detela (Maribor), Matic Vrtovec (Salonit).