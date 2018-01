Lani najboljša Trstenjakova in Žgank

N. Gr., STA

Ljubljana - Judo zveza Slovenije je danes v Ljubljani podelila nazive najboljšim minulega leta. V ženski kategoriji je to po pričakovanjih postala najboljša posameznica kategorije do 63 kilogramov zadnjih nekaj let Tina Trstenjak, pri moških se je naslova veselil svetovni podprvak v kategoriji do 90 kilogramov Mihael Žgank.

Na slovesnosti v Austria Trend hotelu v Ljubljani so predstavniki Judo zveze Slovenije najprej podelili priznanja judoistkam in judoistom v mlajših kategorijah, ob koncu so kot po navadi sledile članske.

V konkurenci članic je prepričljivo zmago slavila judoistka celjskega kluba Z'dežele Sankaku Tina Trstenjak pred klubsko kolegico Anko Pogačnik in članico Bežigrada Andrejo Leški. Trstenjakova je na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila odličje srebrnega leska v kategoriji do 63 kg. Od olimpijske prvakinje iz Ria de Janeira 2016 in branilke naslova svetovne prvakinje iz Astane 2015 je bila boljša le Francozinja Clarisse Agbegnenou. Leta 2014 je Trstenjakova osvojila še bron na SP v Čeljabinsku.

Pri moških je zmagal aktualni svetovni prvak do 90 kg Žgank, ki je zaenkrat še vedno član kluba Z'dežele Sankaku, čeprav si želi nastopati za turško reprezentanco. Drugo mesto je zasedel judoist Z'dežele Sankaku Adrian Gomboc, tretji pa je bil borec Bežigrada Martin Hojak. Žgank je ob tem prejel še posebno zahvalo za zgodovinsko prvo moško člansko medaljo na svetovnem prvenstvu.

Žgank je 1. septembra lani v velikem finalu SP izgubil le proti Srbu Nemanji Majdovu in s tem dosegel tudi najboljšo slovensko moško uvrstitev na SP. Doslej se moški del slovenskega juda še ni mogel pohvaliti z osvojeno medaljo na SP. Pred Žgankom sta peti mesti na SP osvojila Roki Drakšič, ki je bil peti kar dvakrat - leta 2007 v Riu in v Parizu 2012, ter v času nekdanje Jugoslavije Filip Leščak - leta 1983 v Moskvi.

»Za mano je res uspešno leto, dolgo sem čakal ta naslov. V Sloveniji je res veliko dobrih judoistov, konkurenca je res huda, a tokrat mi je uspelo,« je na podelitvi dejal Žgank. Slednji zdaj sicer ni v zavidljivem položaju, saj še vedno ne ve, za katero reprezentanco bo v prihodnje nastopal. Turki ga želijo, a Slovenija ga še ne izpusti, zapleta se predvsem okrog odškodnine njegovemu dosedanjemu klubu Z'dežele Sankaku. »Res je, najbolj si želim, da bi se to čim prej rešilo. Zaenkrat si pomagam s pripravami po drugih klubih, treniral sem tudi na Kubi, bomo videli,«" je še dejal Žgank.

V konkurenci klubov so podelili naslednje naslove: med članicami so to postale judoistke Z'dežele Sankaku, med člani prav tako, najboljši klub v moški konkurenci je Bežigrad, najboljši ženski pa Z'dežele Sankaku. Zmagovalec slovenskega pokala v letu 2017 je Judo klub Z'dežele Sankaku. Čeprav je pobral večino priznanj, pa je celjski klub na prireditvi zastopalo le nekaj posameznikov, zaradi bolezni sta svoja izostanka opravičila tako Trstenjakova kot največji tvorec slovenskih judoističnih uspehov Marjan Fabjan.

Posebna priznanja JZS so prejeli še Maksimiljan Petrič za drugo mesto na evropskem prvenstvu za veterane, Viktorija Pečnikar Oblak in Darij Šömen za izjemne dosežke na področju inkluzivnega juda, sodniki, ki so zaključili z aktivno sodniško kariero - Dušan Stražiščar, Vojko Rogelj in Baldomir Dragič ter Jože Škraba kot častni urednik revije Slovenski judo.