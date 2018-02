Ledni plezalec Jaka Hrast drugi v evropskem pokalu

J. P.

Ljubljana - Jaka Hrast (AO PD Domžale), novinec v lednem plezanju, je sezono evropskega pokala, na katero je zastor padel v finskem Ouluju, končal na skupnem odličnem drugem mestu, medtem ko je bila njegova klubska kolegica Maja Šuštar peta. »Rezultata sem res vesel, saj so se obrestovali trdi treningi skozi vso sezono, zavedam pa se, da moram pridobiti še mnogo izkušenj s tekmovalnimi smermi, da se bom znal izogniti trikom, kakršnemu sem nasedel v finalni smeri na Finskem,« je poudaril Hrast.

Neuspešen boj z napačnim oprimkom

V Ouluju je finalni nastop končal na sedmem mestu, potem ko je po hitrem in zanesljivem začetku na sredini smeri zašel v past, iz katere ni našel rešitve. Postavljavec je namreč na dnu visečega elementa postavil oprimek zgolj z namenom, da tekmovalce zavede, pravilna rešitev pa je bila mišljena z nadaljevanjem neposredno na naslednji, zgornji oprimek. Jaki so po nekajminutnem boju z napačnim oprimkom pošle moči in je obupal, vseeno pa je skupno v sezoni zbral 157 točk in moral premoč priznati zgolj Francozu Lounaju Ladevantu.

Nova imena na mednarodni ravni

Pod krstno sezono evropskega pokala v lednem plezanju je črto potegnila tudi načelnica Komisije za gorske športe Planinske zveze Slovenije (PZS) Jasna Pečjak: »Kljub nekaterim pomanjkljivostim in spodrsljajem novih prirediteljev tekmovanj na tej ravni je pokal uspešno prestal poskusno dobo. Na tekmah so se pojavila nova imena, ki se zdaj lahko preizkušajo na mednarodni ravni, kar je vsekakor spodbudno za razvoj športa. Čestitke vsem našim plezalcem v pokalu, upam, da bodo v prihodnji sezoni motivirani in še uspešnejši.«