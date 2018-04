Maratonci spet štirikrat prek meje

Ljubljana – Le še dober mesec dni je do ene največjih tekaških prireditev v Sloveniji, Maratona treh src, ki bo – kot je v navadi – na sporedu tretjo majsko soboto, tokrat torej 19. maja. Pred dobrima dvema letoma so v Radencih obudili tradicijo, s katero maratonska trasa prečka reko Muro in z njo državno mejo z Avstrijo, tako bo tudi letos. »Nova trasa in meddržavno povezovanje sta odlično sprejeti na obeh straneh meje, zato jo bodo tekači spet prečkali kar štirikrat. Tako nadaljujemo poslanstvo preseganja državnih meja,« je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril predsednik prireditvenega odbora Boštjan Gerlec, generalni sekretar Marko Pintarič pa je med letošnjimi novostmi predvsem izpostavil ločena štarta tekov na 10 in 5 km.



Letos bo za državno prvenstvo štel maraton, pri čemer ta čas pri nas vlada veliko pomanjkanje tekačev na dolge proge. Nastopil bo sicer Rok Puhar, vendar pa se še ni odločil, na kateri razdalji bo tekel. Za višjo raven najdaljših tekov bodo poskrbeli vabljeni tekači, predvsem kenijski (Mark Kipchumba Rotich pri moški ter Hellen Jepkosgei Kimutai in Yunes Moraa Onyancha), prireditelji pričakujejo dobre čase, tudi kakšen rekord. Udeležencev naj bi bilo približno toliko kot pred letom dni, kar pomeni, da bo aktivnih od 8.000 do 9.000 (skupaj naj bi bilo več kot 15.000 obiskovalcev), številni med njimi se bodo razveselili, ko jim bodo v cilju kolajne podeljevali skakalci, med katerimi naj bi bil tudi ali Peter Prevc ali Jernej Damjan.

Spored – tekmovalni del

9.00 – 42 in 21 km

9.10 – 10 km

9.15 – 5 km

8.35 – nordijska hoja



Netekmovalni del

8.00 – pohod treh src

16.00 – veveričkin in srčkov tek