Mariborčankam še petnajsta zvezdica

Odbojkarice Branika so v finalu še tretjič premagale Calcit in prišle do 15. naslova državnih prvakinj.

N. Gr., STA

Maribor - Odbojkarice Nove KBM Branika so pričakovano prišle do naslova državnih prvakinj, še 15. v bogati klubski zgodovini. Na tretji tekmi finala so na domačem igrišču s 3:0 (23, 18, 15) premagale v zadnjih letih velikega tekmeca Calcit Volley in do drugega zaporednega naslova prišle z izidom 3:0 v zmagah.

Mariborčanke so do 15. naslova državnih prvakinj prišle povsem zasluženo, saj so v sezoni na slovenskih igriščih izgubile le enkrat, premagale so jih le Kamničanke, takrat so Štajerke igrale brez najboljše igralke Ize Mlakar.

Čeprav si tega niso priznavale, so Kamničanke finalno serijo izgubile že na prvi tekmi, ko so po izenačenem boju klonile z 2:3, kar pa je bilo še bolj pomembno, v zadnjem nizu tega obračuna si je koleno poškodovala najboljša napadalka in sprejemalka Američanka Ali Frantti, kar se je ob odsotnosti poškodovanih reprezentantk Urške Igličar in Maje Pahor še kako poznalo. Franttijeva je v tretji tekmi sicer vstopila na igrišče, a ni mogla pomagati tako, kot bi si želel njen trener Gregor Rozman in njene soigralke.

So pa gostje kljub temu nudile dostojen odpor. Še posebno to velja za prvi niz, v katerem niso bile daleč od zmage. Z dobrimi servisi so prišle do vodstva s 17:14, a je njihov nalet zaustavila Marina Kaučič, ki najprej z dvema točkama poskrbela za izenačenje, nato pa z asom tudi za vodstvo 19:18. Kamničanke so še nekajkrat izenačile, nato pa je Ela Pintar postavila izid 23:21, kar je v nervozni končnici zadostovalo za vodstvo 1:0, za katerega je dokončno poskrbela Mlakarjeva.

Tretja tekma tokrat ni bila najtežja

Nova KBM Branik se je pred tekmo zavedala, da zna biti tretja tekma najtežja, prvi niz je to le potrdil, a ko so ga dobile, jim je nekaj bremena s pleč, kar se je pokazalo na začetku drugega niza. Mlakarjeva je svojo ekipo na prvi tehnični odmor odpeljala z vodstvom 8:3, pozneje je bilo po točki Kaučičeve že 13:6. Koliko Franttijeva pomeni kamniški ekipi, pa so lahko gledalci videli v drugem nizu. Ko je vstopila v igro, so Kamničanke znižale zaostanek na samo dve točki, tak zaostanek so imele tudi pri izidu 17:15, nekaj trenutkov pozneje pa so imele priložnost, da se še bolj približajo. A to jim je z blokom preprečila Anita Sobočan. S tem so se gostiteljice spet dvignile in zanesljivo dobile niz.

Njihova premoč se je nadaljevala tudi v tretjem nizu, ki so ga odprle z vodstvom 3:0, ob prvem tehničnem odmoru pa vodile z 8:4. K je tokrat odlična Kaučičeva s servisi ter tudi točko v napadu domačim zagotovila vodstvo 15:8, je vsem dvorani postalo jasno, da bo zmaga ostala doma in da bo Nova KBM pokalni lovoriki dodala še prvenstveno lovoriko. To sta se zavedala tudi trenerja, ki sta v igro poslala nekatere rezervistke, kar pa na rezultat ni vplivalo, Kaučičeva je z novim asom končala letošnjo zgodbo.

»Moram reči, da sem presrečen, ker smo osvojili ta naslov. To je bil naš glavni cilj sezone, izpolnili pa smo tudi preostala dva, smo tudi pokalni prvaki, v srednjeevropski ligi pa smo zasedli tretje mesto. Moram se zahvaliti vodstvu kluba, da mi je dal priložnost, moram se zahvaliti prejšnjim trenerjem, igralke pa pohvaliti za profesionalni odnos skozi vso sezono. Mislim, da smo zmagali zasluženo, v finalu smo bili boljši od odlične ekipe, ki si prav tako zasluži pohvale. Da ne pozabim, izpolnili smo še en cilj, postopoma smo v igro vključevali tudi mlade igralke. To pa ni enostavno, če loviš lovorike. Ni bilo vse rožnato, imeli smo padce, a smo vse to znali premagati. Posledica je naslov,« se je uspeha veselil trener Branika Samo Miklavc.

Nova KBM Branik - Calcit Volley 3:0 (22, 18, 15)

Športna dvorana Lukna, gledalcev 1100, sodnika: Skudnik (Mežica), Novak (Dvor).

Nova KBM Branik: Mlakar 16, Košenina, Kaučič 14, Sužnik, Bračko, Vovk , Najdič 3, Milosavljević, Sobočan 10, Jerala 2, Pintar 5, Blagne, Koskelo, Krajnc.

Calcit Volley: Kostić, Grudina 6, Frantti 5, Mihevc 9, Blažič 7, Mihalinec 9, Zaplotnik, Pogačar, Zatkovič, Janežič, Brčić 2, Mijoč 8.