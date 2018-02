Mariborčanke zaključile s pokalom Cev

L. Z., STA

Maribor - Odbojkarice Nove KBM Branika so na povratni tekmi osmine finala pokal Cev izgubile proti Jenisej Krasnojarsku z 1:3 (-24, - 21, 14, -18). Prva tekma se je končala s 3:0 za Rusinje. Mariborčanke so s tem končale omenjeno tekmovanje.



Odbojkarice Jeniseja iz Krasnojarska so si že na prvi tekmi z zmago s 3:0 na stežaj odprle vrata v osmino finala pokala Cev. V Maribor so prišle po dva niza, s katerima bi si dokončno zagotovile napredovanje, ko so povedle z 2:0, pa je trener gostij Sergej Holotov zamenjal postavo in priložnost ponudil še preostalim igralkam. To so Mariborčanke izkoristile, osvojile niz in se dostojno poslovile od omenjenega evropskega tekmovanja.



Napet prvi niz



Mariborčanke so tekmo začele dobro in povedle, toda Rusinje so hitro vzpostavile ravnotežje in ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:4. Prednost so povečale na pet točk (15:10), za štiri pa so vodile ob drugem tehničnem odmoru. S petimi točkami prednosti so igralke iz Krasnojarska šle v končnico, a se v njej kar namučile. Domačinke so počasi stopile zaostanek, ubranile so tri zaključne žoge za vodstvo Jeniseja, po 24:24 pa so gostje le osvojile dve točki za 1:0.



Podoben je bil tudi drugi niz. Rusinje so ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:6, Mariborčanke so po njem osvojile dve točki, novi dve so zatem dosegle gostje, nato pa so domače po zaslugi Ane Marije Vovk povedle s 14:13. Igralke iz Sibirije so končnico drugega niza do konca pripeljale bolj mirno in z manj težavami ter povedle z 2:0.



Holotov nezadovoljen s tretjim nizom



Naslednji niz je bil povsem v domeni bankirk iz štajerske prestolnice. Zavedale so se, da nimajo kaj za izgubiti, zato so zaigrale povsem sproščeno in vodile ves čas, tudi za osem točk (18:10, 19:11). Izbranke Sama Miklavca so v končnico vstopile s sedmimi točkami prednosti, pri najvišji prednosti 22:13 pa je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo igralke Nove KBM Branika znižale na 1:2.



Holotov je že med tretjim nizom namenil nekaj krepkih svojim odbojkaricam, ki so v četrtem nizu nato spet zaigrale bolje. Hitro so povedle, ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:4, toda Štajerke se še niso predale. Dosegle so dve točki, stik s tekmicami držale do desete točke, nato pa so igralke Jeniseja stopile na plin ter niz in s tem tekmo, čeprav se slovenske prvakinje niso kar tako predale, pripeljale do konca.



Najučinkovitejša igralka tekme je bila z 18 točkami Iza Mlakar.

Nove KBM Branik - Jenisej Krasnojarsk

Nova KBM Branik: Mlakar 18, Košenina, Kaučič 4, Sužnik, Bračko 4, Vovk 14, Najdič 6, Milosavljević 1, Sobočan 9, Jerala 3, Pintar 5, Blagne, Koskelo, Krajnc 1.

Jenisei Krasnojarsk: O. Jefimova 1, Manzjuk 9, J. Efimova 4, Bondar 9, Krjučkova, Malik 13, Frolova, Čaplina 10, Ščeglova 6, Molocova 6, Kondraškina, Peretjatko 2, Simonenko 3.

Dvorana Lukna, gledalcev 230, sodnika: Akbulut (Turčija) in Georgiadis (Grčija).