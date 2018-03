Martina Ratej v dežju in vetru tik pod odrom

J. P.

Leiria - Slovenska atletinja Martina Ratej (Kladivar Celje), državna rekorderka v metu kopja, je na 17. zimskem evropskem pokalu v metih na Portugalskem zasedla četrto mesto (59,28), za stopničke je bila prekratka za pol metra. Na zmagovalnem odru so se zvrstile Norvežanka Sigrid Borge (62,42) in Nemki Christin Hussong (60,02) in Katharina Molitor (59,80), svetovna prvakinja izpred treh let. Tekmovalke so nastopile v močnem dežju in vetru, ki je pihal s sunki do 35 km/h.

Zadovoljna z rezultatom

»Zadovoljna sem z rezultatom. Februarja je bilo pri nas zelo mrzlo in velio snega, zato sem malo metala kopje. Obenem je tu nagajal tudi veter. Cilj je bila resda kolajna, toda vse tekmice so bile na pripravah na Portugalskem ali v ZDA. Lahko bi izvlekla več, a mi manjka metov za boljši občutek. Če bo vreme lepo, bom prihodnjo soboto nastopila na zimskem državnem prvenstvu v metih na Ptuju,« je za STA povedala Ratejeva. Štirikratna zmagovalka zimskih evropskih pokalov je po prvi seriji vodila, nato pa dosežka ni več popravila, predse je morala spustiti tri tekmice.

Glavni cilj sezone je EP

»Mislila sem, da bo po prvi seriji konec tekme, ker je začelo močneje deževati in pihati, bilo je tudi kar mrzlo. Izvlekla sem največ, kar je bilo mogoče. Tekmovale smo v precej zahtevnejših razmerah kot v prvi skupini, ko je bilo še sončno. Želim si še malo popraviti svoj najboljši izid zimske sezone, zato bom verjetno nastopila na Ptuju. Glavni cilj sezone pa je seveda jasen, evropsko prvenstvo v Berlinu,« je napovedala prekaljena 36-letna Ratejeva, ki ni bila edina Slovenka na tekmovanju.

Danes tudi Domjanova

Bernarda Letnar (Velenje) je bila v metu kopja šesta (55,93), Nejc Pleško (Olimpija) pa v metu kladiva štirinajsti (71,47). Oba sta nastopila v slabših skupinah B, Letnarjeva je bila v njej najboljša, Pleško pa peti. Zmage se je veselil trikratni zaporedni svetovni prvak, Poljak Pawel Fajdek (77,30). Danes bodo tekmovali še člana Claudia Štravs (Olimpija) v metu kladiva in Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle ter mlajša članica Veronika Domjan (Ptuj), ki je bila lani na evropskem pokalu druga v metu diska, leto prej pa je zmagala.