McGregor po incidentu v New Yorku pridržan (VIDEO)

Connor McGregor je kot nepovabljen gost prišel na dogodek UFC in besen napadel avtobus z varnostno ograjo.

N. Gr.

New York – Irskemu borcu Connorju McGregorju so pred dnevi odvzeli naslov prvaka v ultralahki kategoriji v tekmovanju UFC, kar je že tako vročekrvnega Irca povsem razbesnelo. Tekmovanje UFC je pred bližajočim se velikim dogodkom s številnimi tekmami v Barclays Centru v New Yorku pripravilo dan, namenjen medijskim aktivnostim, kar je McGregor izkoristil za maščevanje.

Skupaj s skupino okrog 20 prijateljev, kot navajajo ameriški mediji, je vdrl skozi garažna vrata dvorane in se lotil avtobusa, v katerem so bili borci, ki se bodo borili na naslednjem tekmovanju UFC. Najprej je v avtobus zalučal železno varnostno ograjo, nato pa ga je njegovim prijateljem vendarle uspelo umiriti.

McGregor je nato prizorišče zapustil, a je newyorška policija zahtevala, da se zglasi na zaslišanju in pojasni okoliščine dogodka, kar je Irec tudi storil. Za zdaj je še vedno pridržan, bržkone pa ga čaka zajetna denarna kazen.

McGregor je sicer pred dnevi povedal, da mu »ta golazen ne bo ničesar odvzela«, vodja UFC Dana White, s katerim sta že dalj časa v sporu, pa je po zadnjem incidentu Irca dejal, da nekaj »tako gnusnega še ni videl«. Kakorkoli, tako McGregor kot White sta znova poskrbela za reklamo, tako zase kot za UFC, kar sta v preteklosti z različnimi medijskimi zvijačami naredila že mnogokrat. Tokratni incident je kljub vsemu bolj resne narave, McGregor pa si je najbrž za vedno zaprl vrata za povratek v UFC.