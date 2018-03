Michael Norman pri rosnih 20 letih svetovni rekorder (VIDEO)

J. P.

Houston - Ameriški atlet Michael Norman je decembra dopolnil šele dvajset let, pa je že med najboljšimi svetovnimi tekači na 400 metrov. Sinoči je namreč na ameriškem študentskem prvenstvu v College Stationu v zvezni državi Teksas postavil nov dvoranski svetovni rekord, ki zdaj znaša 44,52 sekunde. Prejšnjega, ki si ga je skoraj natanko trinajst let - od ameriškega prvenstva 12. marca leta 2005 v Fayettevillu - lastil njegov dvanajst let starejši rojak Kerron Clement, je izboljšal za pet stotink.

Dvakrat zlat na MSP

Norman se v kratki, a že bogati karieri lahko pohvali z dvema lovorikama z mladinskih svetovnih prvenstev. Predlani je bil namreč v poljskem Bydgoszczu zlat tako v teku na 200 metrov kot v štafeti 4 x 100 metrov. Istega leta je tudi postavil osebna rekorda na 100 (10,27) in 200 metrov (20,14). Sinoči je najprej, kot poroča STA, v prvi finalni tekmi gledal Akeema Bloomfielda, kako je popravil jamajški dvoranski rekord (44,86), nato pa je še sam v drugem finalu izboljšal svetovnega.