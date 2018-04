Mladi Sokoli novo sezono odprli s porazom

J. P.

Dunaj - Slovenski državni prvaki v ameriškem nogometu, igralci moštva Ljubljana Silverhawks, so novo sezono močne avstrijske lige AFL začeli s porazom. Na Dunaju so morali pred 500 gledalci premoč priznati domači zasedbi Danube Dragons, ki je bila boljša s 23:12 in je zmagala sploh prvič doslej v medsebojnih obračunih.

Domači ves čas spredaj

V prvi četrtini navijači točk niso videli, v drugi so »touchdown« najprej dosegli gostitelji (7:0), tik pred koncem polčasa pa so Sokoli znižali (6:7) s podajo Zacharyja Cavanaugha na Matica Tomšeta. V tretjem delu so Zmaji z zadetkom in prostim strelom ponovno pobegnili Ljubljančanom (17:6), pri katerih je nato Eugen Sumič prišel do prvega zadetka v sezoni (12:17).

Tri domače tekme

V naslednjem napadu se je Dunajčanom izplačalo igranje v četrtem poskusu, ko so povišali vodstvo na končnih 23:12, nato pa še zaustavili napad gostov. Zdaj Ljubljančane čaka tris obračunov pred domačim avditorijem v Ivančni Gorici, prvi že prihajajočo soboto ob 15. uri, ko bodo gostili moštvo Steelsharks Traun.

Dosegati več točk

»Težka tekma! V obrambi imamo veliko mladih igralcev, ki so pokazali dobro predstavo, napad pa v vetru ni stekel. Enostavno moramo dosegati več točk in ravno na to se bomo osredotočali na prihodnjih treningih,« je vtise po prvem dejanju nove mednarodne sezone strnil glavni trener Ljubljane Silverhawks Rok Štamcar.