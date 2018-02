MOK ukinil suspenz Rusiji

J. P.

Lozana - Mednarodni olimpijski komite (MOK) je ukinil lanskega decembra izrečen suspenz ruskemu komiteju, ki je tako ponovno polnopravni član svetovne olimpijske družine, so danes potrdili v Moskvi. Razlog za suspenz je bil, kot je znano, sistemski doping v Rusiji med zimskimi olimpijskimi igrami pred štirimi leti v Sočiju, zaradi česar so morali tisti ruski športniki, ki so jim prižgali zeleno luč za nastopanje, v Pjongčangu tekmovati brez nacionalnih simbolov pod nevtralno olimpijsko zastavo.

Pričakovati je ostre kritike

»MOK nam je vrnil vse pravice in dolžnosti. Za nas je ta odločitev izjemno pomembna,« je STA navedla besede predsednika Ruskega olimpijskega komiteja Aleksandra Žukova. Sprva je bil umik suspenza načrtovan že za zadnji dan iger v Južni Koreji, s čimer bi lahko ruski športniki na zaprtju korakali pod svojo zastavo, a sta dva nova dopinška primera MOK prepričala, da je suspenz podaljšal do danes. Pričakovati je ostre kritike na današnjo potezo MOK, nekatere vodilne protidopinške agencije so že med igrami glasno nasprotovale ukinitvi suspenza, saj so prepričane, da bi bilo treba prej razrešiti vsa odprta vprašanja glede dopinških grehov v Sočiju.