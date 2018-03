Moto gp: Zarco v kvalifikacijah položil favorite (VIDEO)

J. P.

Doha - Francoski motociklist Johann Zarco (yamaha) bo na današnji uvodni preizkušnji nove sezone svetovnega prvenstva v kraljevskem motociklističnem razredu moto gp - z začetkom ob 17. uri - začel z najboljšega štartnega položaja, potem ko je bil včeraj, tretjič v karieri (po lanskih Assnu in Motegiju) najhitrejši v kvalifikacijah velike nagrade Katarja v Losailu. Njegov čas je bil prehud izziv tudi za branilca šampionske lovorike, Hondinega Španca Marca Marqueza, ki je za njim zaostal za dve desetinki.

Razočaranje Yamahe

Tretji kvalifikacijski dosežek je pripadel Ducatijevemu Italijanu Danilu Petrucciju, medtem ko je njegov rojak Andrea Dovizioso, prav tako z ducatijem, zasedel peto mesto. Lani skupno drugouvrščeni v svetovnem prvenstvu je blestel na treningih, saj si je na kar treh od štirih pokoril konkurenco, v kvalifikacijah pa mu ni šlo tako dobro. Zelo je razočarala Yamaha, italijanski »fosil« Valentino Rossi je vpisal osmi čas, povsem razglašen pa je bil - kot že ves teden v Katarju - Španec Maverick Viñales, ki je na dvanajstem mestu za Zarcom zamudil debelo sekundo.

Nov rekord steze

»Zelo sem zadovoljen, sezono bi le stežka začel bolje. Padec na tretjem treningu me ni vrgel iz tira, z novo gumo in na motociklu za vožnjo pod reflektorji sem se odlično počutil,« je poudaril 27-letni Francoz na poltovarniški yamahi, ki je obenem s časom 1:53,860 podrl desetletje star rekord katarske steze Španca Jorgeja Lorenza. Zarco lovi prvo zmago v elitnem motociklističnem razredu, v minuli sezoni, ki je bila zanj krstna v moto gp, je trikrat pristal na stopničkah in jo s 174 točkami končal na šestem mestu.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Johann Zarco (Fra, yamaha) 1:53,680

2. Marc Marquez (Špa, honda) + 0,202

3. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 0,207

4. Cal Crutchlow (VB, honda) 0,392

5. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 0,394

6. Alex Rins (Špa, suzuki) 0,659

7. Dani Pedrosa (Špa, honda) 0,688

8. Valentino Rossi (Ita, yamaha) 0,709

9. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 0,751

10. Jack Miller (Avst, ducati) 0,769

11. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 0,939

12. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 1,027