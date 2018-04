Mrakova in Macarolova po prvem dnevu šesti na Mallorci

Slovenki sta regato dobro začeli in sta po prvem dnevu šesti v konkurenci 48 posadk. V uvodnih plovih sta bili na 10. in 3. mestu.

A. V., STA

Palma de Mallorca - Jadralci so danes na morju pred Palmo na španskem otoku Mallorca začeli tradicionalni, letos že 49. pokal princese Sofije, s katerim se začenja evropska regatna sezona za olimpijske razrede. Skupno se meri 870 posadk oziroma 1215 jadralcev iz 62 držav, tudi Slovenije. V ženskem olimpijskem dvosedu 470 nastopata Tina Mrak in Veronika Macarol.

Slovenki sta regato dobro začeli in sta po prvem dnevu šesti v konkurenci 48 posadk. V uvodnih plovih sta končali na desetem in tretjem mestu.

"Odjadrali smo obe predvideni regati, razmere so bile kar zahtevne, vetra je bilo nekje do osem vozlov, vendar smo imeli velik oceanski val, ki je prihajal z odprtega morja. Na sredini vala, ko ni bilo vetra, sva imeli težave z občutkom jadrnice, na trenutke sva se tudi čisto ustavili in s tem sva imeli največ težav v prvi regati, v drugi pa sva to že izboljšali," je po prvem dnevu povedala Mrakova.

"Res so bili danes pogoji zelo zahtevni, veter je pihal z obale, obračal za več stopinj in nihal v jakosti, zelo pomembno je bilo, da sva se postavili v sunke vetra in vozili hitro, predvsem v drugi regati sva izboljšali še trim jader in taktiko, tako da sva drugo regato dosti boljše odpeljali," pa je uvod ocenila Macarolova.

Po prvem dnevu sta v vodstvu Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegentahler pred Nemkama Nadine Boehm in Ann-Christin Goliass, tretji sta Japonki Ai Kondo Yoshida in Miho Hoshioka.

Mrakova in Macarolova sta v Palmo sicer prispeli že prejšnji teden, da sta se seznanili z regatnim poljem in na novi jadrnici opravili nekaj treningov tudi na vodi. Teh namreč zaradi zamude kontejnerja z opremo iz Miamija nista mogli narediti doma, kjer sta se zato v zadnjem obdobju posvetili predvsem fizični in mentalni pripravi.