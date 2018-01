Na kratko: tragedija na atletskem mitingu v Pragi

J. P.

Praga - Mladinski atletski miting v Pragi se je končal tragično. Tekmovalec v suvanju krogle je namreč v prsni koš zadel 76-letnega dolgoletnega sodnika in funkcionarja Pavla Zemana, ki mu kljub takojšnji zdravniški oskrbi ni bilo več pomoči in je za posledicami poškodb preminil v dvorani. Preostanek tekmovanja so prireditelji odpovedali.



Vrhovnik za las ob točke

Val di Fiemme - Slovenska nordijska kombinatorca sta tudi na drugi posamični preizkušnji svetovnega pokala v italijanski dolini Fiemme ostala brez točk. Marjan Jelenko je bil štirideseti, se je pa z vsaj kakšno spogledoval Vid Vrhovnik, ki mu je po skakalnem delu kazalo dobro, saj je imel 21. izhodišče, po opravljenem v smučini pa zdrsnil na 32. mesto. »Vidov skok je bil veliko boljši kot v kvalifikacijah, a je imel - kot že mnogokrat v sezoni - zelo slabe razmere, pravzaprav najmanj ugodne med vsemi. Tek je potekal po pričakovanjih, a je vseeno odločila mladost. To je zanj še previsoka tekmovalna raven, sploh če štarta s tega položaja kot danes. Boril se je po najboljših močeh, v cilju je bil zelo utrujen. Zdaj je čas za počitek in dobro pripravo na mladinsko svetovno prvenstvo,« je poudaril glavni trener Mitja Oranič.



Jutrišnja etapa na Dakarju odpovedana

La Paz - Prireditelji slovitega vztrajnostnega relija Dakar so odpovedali jutrišnjo deveto etapo, ki bi karavano preselila iz Bolivije v Argentino. Kot je poročanje tujih agencij povzela STA, je razlog za takšno potezo slabo vreme. »Na trasi je ogromno vode, obenem pa pričakujemo nove nevihte. To res niso spodbudne razmere za dirko,« je pojasnil nekdanji dirkač, zdaj pa športni direktor tekmovanja, Španec Marc Coma.