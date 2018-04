Na Otočcu tudi Tokič in Jorgič

J. P.

Otočec - Po pomembni zmagi slovenske moške namiznoteniške reprezentance v drugem kolu kvalifikacij za nastop na ekipnem evropskem prvenstvu prihodnje leto v Franciji bodo naši vodilni »loparčki« ta teden nastopili na odprtem prvenstvu Slovenije na Otočcu, ki se začenja danes s kvalifikacijami, finalni obračuni pa bodo na sporedu v petek. Med prijavljenimi je tudi prekaljeni Bojan Tokič, ki mu - enako kot Darku Jorgiču in Deniju Kožulu - kvalifikacij ne bo potrebno igrati.

Brez Mance Fajmut

Jorgič bo deveti, Tokič dvajseti in Kožul 31. nosilec, medtem ko bodo morali ostali domači tekmovalci na čelu s še enim legionarjem Janom Žibratom skozi kvalifikacijsko sito. Prvopostavljeni bo Tajvanec Cheng-ting Liao, sicer 43. s svetovne jakostne lestvice. V ženski konkurenci je sodelovanje odpovedala Manca Fajmut, sta pa na glavni turnir že uvrščeni Alex Galič kot 27. in Ana Tofant kot 32. nosilka. Kvalifikacije čakajo številne Slovenke, tudi članici A-reprezentance Katarino Stražar in Aleksandro Vovk. Najresnejše kandidatke za zmago bodo Japonke vštevši 16. igralko sveta Hitomi Sato.

Pod drobnogledom Lea Paulin

»Za naše mlade igralke bo to lepa priložnost, da se pomerijo v mednarodni konkurenci, ki bo zelo ostra. Ob naši reprezentanci A bo zanimivo spremljati Leo Paulin, državno prvakinjo do 21 let, nadejam pa se tudi kakšnega presenečenja drugih igralk,« je pričakovanja strnila selektorka Vesna Ojsteršek.