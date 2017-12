L. Z.

Kaj ste bralke in bralci športnih strani Delovega spletnega portala najraje brali v iztekajočem se letu? Čeprav so nas letos slovenski športniki razvajali s številnimi uspehi, se je na vrhu lestvice najbolj branih prispevkov znašla žalostna novica o smrti košarkarskega trenerja Jerneja Čada, ki je preminil v 28. letu starosti. Na drugem mestu se je znašel obsežen intervju z Andreo Massijem, v katerem je trener in partner Tine Maze zaokrožil devetletno zgodbo delovanja ekipe aMaze.



Veliko pozornosti je požel tudi bron slovenskih rokometašev na SP, presenetljivo malce manj zmaga košarkarjev na eurobasketu v Istanbulu. Slovensko športno javnost je letos navduševal tudi kolesar Primož Roglič; še bolj kot srebro na svetvnem prvenstvu je naše bralce navdušil njegov portret po etapni zmagi na Touru.



Lestvico desetih najbolj branih člankov skleneta intervju z dvakratnim zmagovalcem svetovnega pokala v smučarskih skokih Primožem Peterko in novica o huliganih, ki so se na trajektu spravili nad hrvaško smučarsko zvezdnico Janico Kostelić.



1. Umrl košarkarski trener Jernej Čad







Mladi strokovnjak, star komaj 27 let, je uspešno deloval v KK Lastovka in bil lani pomočnik v kadetski reprezentanci. Foto: KZS

2. Fotografija Vonnove še vedno na Massijevem hladilniku





Andrea Massi je bil včasih tudi jezen, da ekipa aMaze ni pokazala vsega, a ponovil bi vse na tej poti, ki sta jo s Tino Maze prehodila − od A do Ž. Foto: Tomi Lombar/Delo

3. Vujović: Igralcem sem rekel, naj ne lažejo





Veselin Vujović: Bilo je, kot da bi iz vode reševali človeka in mu dajali umetno dihanje. Počasi je prišel do zraka in zadihal − takrat smo začeli spet teči po igrišču in zabijati gole. Foto: AP





Peter Prevc: »Novoletne turneje ne bom poskušal čim prej pozabiti, saj sem storil preveč napak − iz napak pa se učimo.« Foto: Tomi Lombar/Delo

5. Roglič z zmago skočil med kolesarske milijonarje







Podatki o višini Rogličeve trenutne pogodbe niso znani, a je glede na dosežke in staž v pelotonu Roglič doslej spadal v

razred dobrih pomočnikov, ki zaslužijo med 300.000 in 500.000 evrov na sezono. Foto: Benoit Tessier/Reuters

6. Tina Maze v veselem pričakovanju





Dojenček bo luč sveta ugledal nekje okrog olimpijskih iger v Pjongčangu. Foto: Matej Družnik/Delo



7. VIDEO: »Osem golov razlike − kdo lahko to izgubi? To je sramota.«







Kapetana Vid Kavtičnik in Domagoj Duvnjak po tekmi med Slovenijo in Hrvaško na SP v Franciji. Foto: Uroš Hočevar/Delo

8. Dončić s šampanjcem »vdrl« na konferenco (VIDEO)





Ko je dobil besedo selektor Kokoškov, je v novinarsko središče vstopil poškodovani Luka Dončić s šampanjcem in slavnostno škropil trenerski štab ter soigralca. Foto: Blaž Samec/Delo

9. Peterka: Da sem se pobral z dna, je zame tretji veliki globus





Primož Peterka: »Planiške zmage ne bom imel nikoli v življenju, to vsekakor pušča grenak priokus.« Foto: Roman Šipić/Delo

10. Huligani so se na trajektu spravili na Janico Kostelić (VIDEO)







Janica Kostelić je bila tarča mladih divjakov na trajektu in nato še po izkrcanju. Foto: Leon Vidic/Delo