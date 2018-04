Najslabši dan slovenskih jadralk

J. P.

Palma de Mallorca - Jadralke in jadralci so pred jutrišnjo regato za odličja opravili še zadnja dva plova na pokalu princese Sofije na Majorki. Slovenski predstavnici v olimpijskem razredu 470, Tina Mrak in Veronika Macarol, sta vpisali 22. in 15. rezultat, skupno sta deveti. Do vodstva sta se dokopali Japonki Ai Kondo Jošida in Miho Hošioka.

Slaba štarta

»Današnja plova sta bila najslabša ta teden, ne moreva biti zadovoljni. Resda smo jadrale v zahtevnih razmerah, kar pa ne sme biti razlog za oba slaba štarta. Nato sva se vozili po sredini regatnega polja in se skušali nekako prebijati v ospredje, a se nama ni posrečilo,« je zmajevala z glavo Mrakova.

Test nove jadrnice in opreme

Macarolova jo je, kot navaja STA, dopolnila: »Žal dneva nisva najbolje izkoristili, jutrišnjo regato za kolajne pa bova vzeli predvsem za trening, ker se za prva tri mesta ne moreva več boriti. Na Majorki predvsem testirava novo jadrnico in opremo. Doslej nisva bili prepričani glede vseh nastavitev, mislim pa, da sva ključni problem midve, saj se morava še privaditi na jadrnico in opremo, da bova lahko dali vse od sebe.«