NFL: Philadelphia na krilih obrambe, New England brez težav

Prva polfinalista v ligi ameriškega nogometa NFL sta postala Philadelphia Eagles in New England Patriots.

N. Gr.

Philadelphia - V soboto zvečer sta se v prvem divizijskem dvoboju konference NFC pomerila prva nosilka Philadelphia in vroča Atlanta, kateri so strokovnjaki napovedovali nov pohod do Superbowla. Philadelphia je namreč igrala brez prvega podajalca Carsona Wentza in večina je Gang Green odpisala še pred tekmo, prav to pa je ene najboljših navijačev na svetu razjezilo.

V Philadelphii je na štadionu vrelo, obramba orlov je v mrazu napadala Matta Ryana in na koncu izvlekla na oko ne najlepšo, a zato še toliko bolj dragoceno zmago s 15:10. Nick Foles ni igral spektakularno, a je s statistiko 23/30 za 246 jardov dovolj dobro vodil napad, da je Philadelphii omogočil zmago. Na drugi strani je Ryan sicer dosegel zadetek, a podal za le 210 jardov in Atlanti ni pomagala niti dobra igra po tleh, ključno vlogo pa je imela obramba Eagles v zadnjem napadu, ko so na golovi črti zdržali in preprečili zadetek, ki bi Falcons poslal v konferenčni finale.

Na nočni tekmi sta se pomerila New England Patriots in Tennessee Titans. Patriots so na krilih Toma Bradyja bržkone najboljša ekipa lige, Brady je postal prvi podajalec, starejši od 40 let, ki je dosegel zmago v končnici, Pats so slavili s kar 35:14. Visoka razlika ni presenetljiva, saj je Tennessee presegel vse napovedi že z zmago proti Kansasu v wild card krogu, njihovo povprečno obrambo pa je Brady razstavil na koščke. Spet je v ospredje stopil mož za končnico pri Patriots James White, ki je bil v rednem delu v ozadju, tokrat pa je pritekel dva zadetka branilcem naslova, ki se pričakovano vračajo v konferenčni finale.

Danes ob 19.05 bo na sporedu še tekma Pittsburgh : Jacksonville, ob 22.45 pa Minnesota : New Orleans.