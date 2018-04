Ob koncu tedna v Ljubljani spet praznik ritmične gimnastike

N. Gr., STA

Ljubljana - Konec tedna bo Ljubljana spet gostila tradicionalni spektakel v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom, mednarodni turnir z dolgoletno tradicijo, ki svetovnim zvezdnicam služi kot odskočna deska za največja tekmovanja svetovnega formata. Prvo domače ime bo državna prvakinja Aleksandra Podgoršek, ki se bo po skušala postaviti ob bok tujim tekmicam.

Organizatorji iz Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana so v Ljubljano letos privabili 150 tekmovalk iz 16 držav, med katerimi je tudi reprezentanca olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakinj Rusinj, ki je v Slovenijo poslala svoje tekmovalke v različnih starostnih kategorijah.

Podgorškova med najboljšimi

V slovenskem taboru največ pričakujejo od Podgorškove, ki letos uspešno nastopa na svetovnih pokalih in tekmah za veliko nagrado. V Kijevu je bila z dvema rekvizitoma na robu finala, v Sofiji, kjer bo konec avgusta tudi svetovno prvenstvo, je v konkurenci 56 najboljših telovadk sveta zasedla 16. mesto, kar je odmeven dosežek za to mlado tekmovalko.

»Moja sezona je precej uspešna, še posebej po zadnjem svetovnem pokalu v Sofiji, kjer sem s 16. mestom dosegla lep uspeh - že dolgo v Sloveniji ni bilo takega rezultata. Mislim, da sem na MTM Narodni dom dobro pripravljena, sploh glede na lani, ko sem z domačim turnirjem komaj začela sezono po poškodbi. Letos teh težav nimam,« je uvodoma dejala komaj 16-letna Podgorškova in dodala, da je njen prvi cilj dobra izvedba ter da bi se z vsemi štirimi rekviziti uvrstila v nedeljske finalne boje.

»Občutek je zelo lep, ko nastopaš doma, pred domačo publiko. Pa še v domači dvorani, kar je lepa prednost. Želim si predvsem uživati v vajah in želim si, da bi uživali tudi gledalci,« je še dejala najboljša slovenska ritmičarka, katere dolgoročni cilj je nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, za letošnjo sezono pa si želi biti v reprezentanci za sredozemske igre in svetovno prvenstvo.

V boj štiri Slovenke

Članske barve bodo na tem največjem mednarodnem turnirju pri nas zastopale vse najboljše slovenske tekmovalke ta čas ter klubske kolegice v Narodnem domu, poleg Podgorškove še državna podprvakinja Aja Jerman in Anja Tomazin, pridružila se jim bo tudi mladinska državna prvakinja Lara Pikovnik.

V svetovni ritmiki je po januarskih spremembah tekmovalnega pravilnika spet prišlo do menjave generacij, od tekmovanj sta se poslovili Rusinji Margarita Mamun, nekdanja zmagovalka turnirja MTM Narodni dom 2016, ki je v istem letu pozneje v Rio de Janeiru postala še olimpijska prvakinja, ter njena reprezentančna kolegica Jana Kudrjavceva, v njune čevlje pa želi stopiti več mladih tekmovalk.

Nekatere med njimi bo moč videti na delu tudi v Ljubljani. »Ponosni smo, da našemu klubu uspe organizirati tako zahtevno mednarodno tekmovanje, ki ustreza visokim kriterijem mednarodne gimnastične zveze FIG. MTM je za naša dekleta izjemna priložnost, da se pomerijo s svetovno elito, da pokažejo svoje sestave in izkušnje na domačih tleh, kmalu pa tudi na evropskem in svetovnem prvenstvu,« je povedala trenerka članske in mladinske vrste Alena Jakubovska.

Že 31. turnir

»V gimnastičnem centru Ljubljana bomo gostili že tradicionalni 31. mednarodni turnir, na katerega vsako leto privabimo najkakovostnejše tekmovalke tega športa. Tudi letos ne bo izjema. Pridejo mlade tekmovalke, ki se pridno prebijajo na svetovni vrh, dobitnice kolajn z evropskih prvenstev. Za naš turnir nekako velja pravilo, da tiste tekmovalke, ki zmagajo na naših turnirjih, praviloma posegajo po kolajnah na svetovnih, evropskih prvenstvih in olimpijskih igrah, in upamo, da jim bo tudi letošnji turnir prinesel srečo,« je o legendi ljubljanskega turnirja povedala vodja tekmovanja Ana Rebov in dodala, da organizatorji seveda veliko pričakujejo tudi od najboljših slovenskih reprezentantk.

Turnir bo sicer potekal v petih starostnih kategorijah, v soboto se bo tekmovanje začelo že ob 9. uri z najmlajšimi, ob 16.10 bo slovesno odprtje, po katerem sledijo boji za mnogobojsko krono. V nedeljo bodo ves dan na sporedu še finalni nastopi, oba dneva pa se bosta končala s spektaklom za obiskovalce - s šov programom.