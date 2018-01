Odbojkarice Calcita prekinile niz porazov

A. V., STA

Maribor - Odbojkarice Calcita so prekinile niz porazov proti velikim tekmicam iz Maribora. Zadnjo zmago proti njim so zabeležile maja 2016, izgubile pa so tudi obe tekmi v letošnji sezoni, najprej v finalu pokala, nato pa še prvo tekmo 1/16 finala pokala Cev. Tokrat pa so znale izkoristiti, da so prvakinje igrale brez svoje najboljše igralke Ize Mlakar, ki ima zdravstvene težave in ni igrala tudi prvo tekmo turnirja v Mariboru proti Nyiregyhazi, tudi Madžarkam so za razliko od Kamničank morale priznati premoč. Gorenjke so do zmage prišle zanesljivo, ker je tekma veljala tudi za točke državnega prvenstva, pomeni to, da je Nova KBM zabeležila prvi poraz v tem tekmovanju in drugi v srednjeevropski ligi.

Kamniške odbojkarice so v derbi z mariborsko ekipo vstopile tudi z Urško Igličar, ki v soboto proti Nyiregyhazi ni igrala, prav Igličarjeva je s prvim od svojih štirih uspešnih napadov Kamničanke na prvi tehnični odmor popeljala s prednostjo štirih točk. Anita Sobočan s tremi točkami in Marina Kaučič z eno sta izid izenačili na 13:13, toda po treh lastnih napakah in uspešnem napadu Katje Mihalinec so hitro spet zaostajale za štiri točke (13:17). Čeprav so se bankirke pred vstopom v končnico niza še približale na točko zaostanka, zadnjič pri izidu 18:19, to ni zaustavilo kamniške ekipe, ki je po asu Igličarjeve spet prišle do štirih točk naskoka, niz pa je končala Mihalinčeva.

V drugem nizu je bilo do drugega tehničnega odmora vse v znamenju gostujoče ekipe, ki je prevladovala predvsem v bloku, saj je v tem elementu igre kar petkrat zaustavila svoje tekmice, tako da je bilo po napadu Igličarjeve že 15:7 za Calcit Volley. Vendar pa se Mariborčanke, ki so ob drugem tehničnem odmoru zaostajale za sedem točk, niso predale. Kamničanke so padle na sprejemu, po napaki Tine Grudine pa so izid na 20. točki izenačile. Čeprav se je obetala izenačena končnica, do nje le ni prišlo, kajti na servis Bernarde Brčić so Kamničanke prišle do treh zaključnih žog za vodstvo z 2:0 v nizih, po napaki na servisu mlade Brine Bračko pa so izkoristile drugo.

Kamničanke so odlično vstopile tudi v tretji niz, saj so z asom Mihalinčeve na prvi tehnični odmor odšle s prednostjo petih točk. Tina Grudina in Pia Blažič sta imeli v nadaljevanju niza največ zaslug za vodstvo z 19:11, to pa je bila prednost, ki je Mariborčanke niso več zmogle uloviti. Mihalinčeva je poskrbela za prvo zaključno žogo, ki so jo Kamničanke po napaki Ane Marije Vovk v napadu tudi izkoristile.

"Res je, da so Mariborčanke igrale brez Ize Mlakar, vendar je bilo potrebno tekmo odigrati s pravim pristopom in to smo danes naredili. Zelo dobro smo igrali v bloku, odlični pa smo bili tudi na servisu, kjer smo imeli sedem asov ob le treh lastnih napakah in mislim, da sta bila ta dva elementa danes na visoki ravni. Tukaj se je potem naredila ta razlika, toda že v sredo nas čaka v pokalu Cev nova tekma z Novo KBM Branikom, ki jo bomo ravno tako skušali dobiti," je dejal Gregor Rozman, trener Calcita.

Nova KBM Branik - Calcit Volley 0:3 (-20, -22, -19)

Dvorana Lukna, 200 gledalcev, sodnika: Stipaničev Matečić, Brlas (oba Hrvaška).

Nova KBM Branik: Mlakar, Košenina, Kaučič 4, Sužnik, Bračko 6, Vovk 2, Najdič 4, Milosavljević, Sobočan 16, Jerala 6, Pintar 4, Blagne 4, Koskelo, Krajnc 1.

Calcit Volley: Grudina 9, Mihevc 4, Blažič 10, Igličar 12, Mihalinec 11, Zaplotnik, Pogačar, Zatkovič, Janežič, Brčić 5, Mijoč 3, Pahor.