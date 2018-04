Pahor častni pokrovitelj ironmana v slovenski Istri

A. S. H., STA

Ljubljana – Predsednik Slovenije Borut Pahor je danes prirediteljem triatlonske tekme ironman, ki bo 23. septembra v slovenski Istri, vročil listino o častnem pokroviteljstvu, sam pa je dobil simbolično startno številko 0001.

Pahor je v Predsedniški palači sprejel organizacijsko ekipo športnega dogodka I feel Slovenia - Ironman 70.3 Slovenian Istra ter številne tekmovalce, ki so se v zadnjih treh letih udeležili vsaj enega tekmovanja za ironman. Med njimi sta bila tudi legendi slovenskega triatlona Miro Kregar in Nataša Nakrst.

Gre za tekmo v polovičnem ironmanu, ki bo prvič v Sloveniji, skupaj jo bodo 23. septembra gostile štiri obalne občine Koper, Piran, Ankaran in Izola.

»Priča smo začetku čudovite zgodbe, ki jo bomo zapisali jeseni in nato vsako leto,« je uvodoma dejal Pahor in izpostavil, da je v Sloveniji vse več tekačev, kolesarjev in plavalcev, zaradi česar je prepričan, da bo ironman v slovenski Istri dobil podporo javnosti in športnikov, s tem pa bo dobil tradicijo: »Če se bo tekma prijela, bomo lahko uživali v še eni prireditvi. Ironman je češnja na torti.«

Organizacija tega dogodka ni izjemnega pomena le za športnike in tekmovalce, temveč tudi za turistično in gospodarsko promocijo Slovenije v mednarodnem okolju, so še poudarili v predsednikovem uradu.

Direktor tekme Milan Eržen se je zahvalil Pahorju za podporo, mu predal startno številko 0001 in v šali dejal, da na žalost ni 007. »Naredili smo vse, da bo dirka vrhunska, da boste tekmovalci varni, da se boste dobro počutili. Smo na pravi poti, 23. septembra pričakujemo krasno dirko,« je sporočil Eržen.