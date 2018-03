A. V., STA

Pjongčang - Paraolimpijske igre v Pjongčangu so se začele. Z današnjim uradnim odprtjem na olimpijskem stadionu se je začel drugi del zimskega športnega festivala v Južni Koreji; potem ko so se 25. februarja tam končale olimpijske igre, so danes prižgali paraolimpijski ogenj, ki bo gorel do 18. marca.

Na igrah sodeluje tudi Slovenec Jernej Slivnik. Kot edini aktivni udeleženec iger je imel ob prihodu slovenske delegacije na stadion v rokah slovensko zastavo. Poleg Slivnika so v slovenski paraolimpijski ekipi še štirje člani; trener Roman Podlipnik, njegov pomočnik in tudi sam nekdanji paraolimpijec Gal Jakič, vodja ekipe Roman Jakič in fizioterapevtka Manca Vida.

Mladi slovenski udeleženec iger, za 17-letnega Hrušičana so paraolimpijske igre seveda vrhunce dosedanje kariere, bo nastopil v tehničnih disciplinah alpskega smučanja. V Jeongseonu se bo v slalomu meril 14. marca, v veleslalomu pa 17. marca.

»Super je bilo. Nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Vse ostalo sem že lahko spremljal po televiziji. Zdaj sem to doživel. Zelo sem vesel, ponosen sem, da sem lahko nosil zastavo. Najbolj zanimivo mi je bilo prižiganje ognja. Najbolj me preseneča to, da so vse reprezentance prijazne, da sodelujemo, pomagamo drug drugemu. Več je vseh ekip kot na ostalih tekmah,« je o vtisih z odprtja in iz olimpijske vasi dejal Slivnik.

Konec februarja je v Pjongčangu ugasnil olimpijski ogenj, danes pa svoje največje tekmovanje začenjajo še športniki invalidi. Na 12. zimskih paraolimpijskih igrah bo nastopilo 570 udeležencev iz 48 držav, merili se bodo v šestih panogah (alpsko smučanje, biatlon, smučarski tek, deskanje, hokej in curling). Skupno bodo podelili 133 kompletov medalj.

Paraolimpijska plamenica je bila v teh dneh že na poti po Koreji, v petek prispela na zdaj paraolimpijski stadion, kjer so z njo prižgali ogenj. To je bilo zadnje dejanje današnjega slavnostnega odprtja, ki so ga za konec seveda začinili še z obveznim ognjemetom.

Pred tem so se prireditelji izkazali s še eno barvito in razgibano prireditvijo, na kateri so bili del dogajanja na osvetljenih tribunah tudi gledalci. Na sredinskem odru pa so Korejci spet pokazali svoje tehnološko znanje in pripravili zanimiv svetlobni spektakel s številnimi posebnimi učinki, ki so jih pričarali akterji na okroglem prizorišču.

Igre sta uradno odprla Hee-beom Lee, predsednik organizacijskega odbora iger, ter predsednik mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons.

»Doživeli bomo sanje, velike uspehe, velike drame. Deset dni nas bodo po vsem svetu opazovali, videli bodo, kako uresničujemo sanje. Danes je mogoče, da paraolimpijski šport spreminja življenja in spreminja svet. Športniki, borili se boste za svoje države, dobivali boste medalje. A predvsem boste dokazali, da ste močni in sposobni, skupaj z vami pa bomo vsi skrbeli za uresničevanje sanj,« je v govoru ob začetku iger dejal predsednik krovne organizacije športnikov invalidov.