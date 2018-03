Planiški spektakel si bodo letos s posebnega platoja lahko ogledali tudi invalidi

A. V.

Ljubljana - Med letošnjim finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici pripravljajo še eno novost. Tekmovanje najboljših smučarjev skakalcev si bodo lahko s posebnega platoja ogledali tudi invalidi, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja.

V Južni Koreji so se danes začele 12. paraolimpijske igre. Tudi s slovenskim predstavnikom, paraalpskim smučarjem Jernejem Slivnikom. Korejci pripravljajo izjemen spektakel. Po koncu iger pa se velik spektakel obeta tudi doma - v Sloveniji, kjer bo med 22. in 25. marcem Planica gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Tekme v Planici so vedno nacionalni praznik, v dolino Pod Poncami pa roma staro in mlado. Organizacijski komite Planica pripravlja poseben dan za otroke in družine. Letošnja štiridnevna prireditev pa bo imela še dimenzijo več, tekmovanje najboljših smučarjev skakalcev bodo lahko s posebnega platoja spremljali tudi invalidi.

"Letos bo praznik smučarskih skokov v Planici bolj prijazno dostopen tudi za invalide. Prišli smo na idejo in zdi se nam potrebno, da planiški praznik pričaramo tudi gibalno oviranim invalidom. Gibalni invalidi bomo s pomočjo prostovoljcev prišli v sam iztek skakalnice, kar je prijazna gesta OK Planica, da so prepoznali tudi naše logistične težave v Planici in so jih po svojih močeh pripravljeni odpraviti. Tako se bodo športnega praznika v vznožju skakalnice letos veselili tudi invalidi," je akcijo #PlanicaPraznikVseh pozdravil Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

V četrtek, petek in nedeljo si bo po 10 invalidov in njihovih spremljevalcev ogledalo dogajanje v Planici, kjer bo poskrbljeno, da si bodo lahko tudi invalidi, kljub svojemu hendikepu, dostojno ogledali dogodek. To ni vedno praksa, saj dostopnost do športnih objektov v Sloveniji še zdaleč ni optimalna.

Vsak dan bo invalide obiskal tudi eden od slovenskih smučarskih skakalcev.