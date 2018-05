Po dveh letih in pol čas za spremembo

Ljubljana – Osvojeni domači lovoriki, 3. mesto v interligi, izpad v kvalifikacijah za ligo prvakov in četrtfinale pokala CEV, na obeh evropskih frontah pa spodobno kosanje z ruskima tekmecema, takšen je izplen sezone odbojkarjev ACH Volleyja. Športni direktor Aleš Jerala je z doseženim razmeroma zadovoljen.



ACH Volley je imel v tej sezoni odlično sestavljeno moštvo, vseeno v vodstvu kluba niso pričakovali tako prepričljive zmage v DP. »Bi bil pa vsak poraz v Sloveniji nezaželen in nepričakovan. Domača sezona je bila uspešna, kakovost lige je nekoliko padla, tekmeci so bili slabši, mi pa boljši kot prejšnje sezone. Žal smo v evropskih pokalih zgodaj naleteli na močni ruski moštvi, čeprav sem prepričan, da bi s to zasedbo lahko izvlekli še malo več. V novi sezoni upam na več sreče pri žrebu. Skakali smo iz ekstrema v ekstrem, manjkalo nam je enakovrednejših tekem, saj tudi interliga po odhodu Innsbrucka ni več tako močna kot nekoč. Da v njej nismo osvojili lovorike, je tudi edini spodrsljaj v sezoni,« je črto potegnil Jerala.



Po končani sezoni ima pogodbo še pet igralcev, toda Jerala računa, da bo vsaj tri četrt dosedanjih odbojkarjev ostalo zvestih klubu. »Moštvo bo sestavljeno zgodaj, ogrodje že imamo, cilj je zadržati čim več igralcev in glavnino ekipe sestaviti iz Slovencev. Z našim proračunom težko konkuriramo za kaj več, čeprav bi bilo za številne domače igralce bolje, da bi igrali pri nas, kot da v tujini sedijo na klopi, četudi za 5000 ali 10.000 evrov več. Italija trenutno poganja celoten trg, mi pa imamo relativno nižji proračun kot v preteklosti, više bomo tudi težko šli, zato moramo razmeroma hitro vključevati mlade igralce,« zatrjuje športni direktor.



Igralci potrebujejo spremembo



Precej prahu je dvignila menjava trenerja, v zadnjih dveh sezonah in pol izjemno uspešnega Zorana Kedačiča je zamenjal Andrej Urnaut. »Zoran je opravil korektno delo, ekipo je prevzel v težkih trenutkih, uspešno končal prvo sezono in nato v naslednjih dveh uresničil večino zastavljenih ciljev. Je profesionalen, lojalen, delaven, pošten, strokoven, ta izkušnja mu bo v pomoč pri nadaljnjem delu. Smo pa ocenili, da po dveh letih in pol igralci potrebujejo spremembo, sploh ker jedro zasedbe ostaja nespremenjeno. Z Andrejem smo dobili trenerja, ki lahko skozi svojo igralsko izkušnjo z drugačnega zornega kota nadgradi dosedanje delo,« pojasnjuje Jerala. V klubu so razmišljali tudi o tujcu, a dajejo v igralskem in strokovnem kadru prednost Slovencem, sploh če so obogateni z mednarodnimi izkušnjami.



Liga prvakov za klub ni več samoumevna, saj se je treba zdaj vanjo prebiti skozi kvalifikacije. Jerala upa, da bo treba v prihodnji sezoni – ker je Slovenija uvrščena mesto više kot lani – le skozi eno kvalifikacijsko sito in ne več skozi dve, pa tudi, da se bo ACH Volley izognil ruskim, italijanskim, poljskim in turškim tekmecem. »Kvalifikacije niso to, kar je evropska zveza (CEV) pričakovala, tudi trend je že tak, da se veliko ekip, ki bi bile lahko zraven, raje prijavi v pokal CEV. S tem se izgublja pomen sprememb, po katerih naj bi imel vsakdo možnost nastopati v ligi prvakov. Tudi na sestanku na CEV je bilo predlaganih veliko drugačnih možnosti, a se v novi sezoni verjetno ne bo nič spremenilo,« končuje Jerala.