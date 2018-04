Po Kedačiču Andrej Urnaut

Nekdanji odbojkarski reprezentant je v pravkar končani sezoni vodil Salonit in ga popeljal do tretjega mesta v DP.

J. P.

Ljubljana - Serijski državni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja, bodo v novo sezono štartali z novim glavnim trenerjem. Takoj po koncu sezone, v kateri se je ljubljanski kolektiv okitil z jubilejno petnajsto ligaško lovoriko, je namreč postalo jasno, da so pred dosedanjim strategom Zoranom Kedačičem (na vročem stolčku je sedel dve leti in pol), ki sodi med najobetavnejše strokovnjake na stari celini, novi izzivi, pa čeravno je zatrjeval, da se v zmajevem gnezdu odlično počuti in ima tu podporo, ugodne razmere za delo in bližino doma, je namreč tudi novopečeni očka prvorojenki.



Iz Kanala v Ljubljano

V vodstvu ACH Volleyja so takoj zavihali rokave in že poiskali njegovo zamenjavo, to je prekaljeni 52-letni Korošec Andrej Urnaut, ki je v pravkar končani sezoni popeljal zasedbo Salonita do tretjega mesta v državnem prvenstvu. Urnaut je v svoji igralski karieri trikrat zaigral v finalu lige prvakov in bil v Belgiji večkrat državni prvak in pokalni zmagovalec. V majici nekdanje skupne države je polbrat zdajšnjega kapetana izbrane vrste Tineta Urnauta zbral kar 300 nastopov, pod slovensko zastavo pa 70. V trenerske vode se je podal takoj po prelomu tisočletja, ljubljansko moštvo bo vodil prvič.