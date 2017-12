Po petih letih spet v igri za tri lovorike

Ljubljana – Finalni turnir moškega odbojkarskega pokala Slovenije je, po dveh sezonah suše, na tronu ponovno ustoličil zasedbo ACH Volleyja, ki je potrdila, da se je resno lotila namere osvojitve treh lovorik, kar bi se zgodilo prvič po sezoni 2012/13. V finalu je prepričljivo odpravila Calcit Volley, ki je neuspešno lovil pokalni trojček.



Za najboljšega igralca turnirja v Hočah so izbrali mladega hrvaškega korektorja v zmagovalni zasedbi Petra Đirlića, ki je v finalu dobil prednost pred Matejem Mihajlovičem in prispeval 15 točk.



»V polfinalu s Hočami je bilo navzoče nekaj nervoze, toda glavna je bila zmaga. Dvoboj smo imeli pod nadzorom in ga brez oddanega niza pripeljali do konca. Veseli smo bili, da nam je v finalu nasproti stal Calcit, želeli smo si revanšo, sicer ne bi bilo takšnega naboja. Storili smo vse za lovoriko, saj vemo, kaj se je dogajalo v prejšnjih dveh sezonah. Fantom lahko le čestitam za borbenost, Kamničanom, ki niso popustili, prav tako. V tretjem nizu so pokazali značaj in nam dali vedeti, da bo treba obračun resno vzeti do konca in do zadnje točke igrati zbrano, ne pa po osvojenih dveh nizih misliti, da smo že zmagali. Osnovni cilj je dosežen,« je po osvojeni lovoriki ocenil trener Ljubljančanov Zoran Kedačič, ki je na vroči stolček sedel pred skoraj dvema letoma, ko je zamenjal dr. Bogdana Kotnika, ki ga je spodnesel ravno pokalni spodrsljaj.



Podajalec Jan Brulec in bloker Matic Videčnik sta se pokalne lovorike veselila že tretjič zapovrstjo, po dveh zvezdicah v majici Calcita sta se prve veselila tudi v zmajevem gnezdu. Videčnik je prispeval zavidljivih 10 točk, Brulec je odlično razigraval soigralce in si pričakovano zagotovil naziv najboljšega organizatorja igre na turnirju v Hočah: »Po živčnem začetku smo se v končnici uvodnega niza znašli v težavah, a smo jih uspešno prebrodili. Drugi niz smo dobro odprli in zanesljivo spravili pod streho, podobno je bilo v tretjem, dokler nam ni popustila zbranost, kar se nam v prihodnje ne sme več dogajati. Po izgubljenem nizu smo se dobro pobrali in odlično nadaljevali. S pokalno zmago smo si še polepšali božične praznike in si pripravili zelo lepo popotnico pred nadaljevanjem sezone.«



»Poznalo se nam je, da je bila to že naša tretja tekma v štirih dneh, kar je še toliko bolj prišlo do izraza, ker je na nasprotni strani mreže stal ACH Volley. Proti njemu moraš na parket stopiti resnično stoodstotno pripravljen, če želiš iztržiti kaj več kot zgolj častni poraz. Na trenutke nam je manjkalo svežine, privoščili smo si tudi kakšno napako preveč, kar je naposled tehtnico prevesilo na stran Ljubljančanov, ki so zmagali zasluženo, saj so bili boljši. V uteho nam je lahko, da smo se jim dostojno upirali. Škoda je predvsem prvega niza, v katerem smo bili blizu uspeha, a je tekmec v ključnih trenutkih igral zares dobro. Pozneje se je tekmec sprostil, začel igrati bolje, držal dober sprejem, nam pa je naposled malo zmanjkalo do uspeha, morda je bila kakšna odločitev na parketu napačna,« pa je vtise strnil trener poraženega moštva Gašper Ribič.