Po treh izpolnjenih ciljih čas še za četrtega

Ljubljana – Če bi sodili po dosedanjih medsebojnih dvobojih v sezoni, so branilke lovorike državnih prvakinj, odbojkarice Nove KBM Branik, izrazite favoritinje v finalni seriji s Calcitom Volleyjem, ki se začenja danes ob 18. uri v Lukni. Imele bodo tudi prednost domačega parketa, a bodo morale vlogo potrditi s tremi zmagami.



»Vzdušje v ekipi je odlično, igralke so v napetem pričakovanju finalne serije, sanirali smo vse manjše poškodbe, ki so nas pestile, tako da gremo v dvoboje z dvignjenimi glavami in optimizmom. Zavedamo se, da je – glede na dosežke sezone – vloga favoritinj na naši strani, skušali bomo potrditi najboljše izhodišče, ki smo si ga zagotovili v rednem delu, vendar pa ni nič samoumevnega. Serija se bo začela z 0:0, obe ekipi gresta vanjo z enakovrednega položaja in z istim ciljem,« si trener Mariborčank Samo Miklavc ne dela utvar, da se bodo njegove varovanke sprehodile do jubilejne 15. ligaške lovorike, druge zapovrstjo.



Branik ima pred Calcitom, ki je v zadnjem letu dni precej prevetril zasedbo, prednost v tem, da je okostje igralskega kadra že nekaj let domala nespremenjeno in odlično uigrano, ton pa mu daje odlična korektorka Iza Mlakar, ki lahko sama odloči tekmo. Kako izjemen je njen doprinos, se je pokazalo v tednih, ko je koroška reprezentantka manjkala in je bila zato igra državnih prvakinj manj stabilna predvsem v napadu. »Nasprotnice so med sezono vrste okrepile s hrvaško podajalko in ameriško sprejemalko, ki je poživila njihov napad, mi pa standardno stavimo na naš začetni udarec. Napovedovati razplet je nehvaležno, dosedanje tri cilje v sezoni – pokalna lovorika, kolajna v interligi in častno zastopanje v evropskih tekmovanjih – smo uresničili, ligaška krona bi bila zgolj še smetana na torti,« dodaja Miklavc.



Brez prvega libera



Toda tudi v kamniškem taboru se, kljub poškodbi reprezentančnega libera Maje Pahor, seveda ne predajajo vnaprej. Njena zamenjava, Leja Janežič, se na razplet dosedanjih petih medsebojnih obračunov v sezoni, štirje so se končali z mariborsko zmago, ne obremenjuje: »To ne šteje prav veliko. Vse bo odvisno od nas. Če bomo igrale, kot znamo, in od začetka do konca garale ena za drugo, bo tudi razplet ugoden. Predvsem v drugem polfinalnem dvoboju s Formulo Formisom smo dokazale, da smo napredovale tudi psihološko. Čeprav smo bile nekaj dni prej doma na pragu poraza, smo se pobrale, strnile vrste in zmagale. S podobnim razmišljanjem – če se ne vdaš in se boriš do zadnjega, si nagrajen – se lahko nadejamo uspeha tudi v finalni seriji.«