V Kranju podelili vozovnice za Škotsko

Plavalci so v preteklosti imeli na voljo več tekmovanj oziroma priložnosti za uvrstitev na velika tekmovanja. Letos pa se je vodstvo odločilo za spremembo. Na evropsko prvenstvo naj bi avgusta v Glasgow potovali zgolj tisti tekmovalci in tekmovalke, ki so si minuli konec tedna zagotovili normo na državnem prvenstvu v Kranju.



Obravnava izjem individualno



»Na Plavalni zvezi Slovenije se držimo dogovora, da je ta tekma edina ciljna za izbor reprezentantov za največja tekmovanja letos. Pri članih sta to EP in sredozemske igre, pri mladincih balkanijada in mladinsko evropsko prvenstvo. Tega se bomo držali, izjemo bomo naredili le, če bo kdo res imel smolo, kar bomo potem obravnavali individualno,« je o izbirni tekmi povedal reprezentančni selektor Gorazd Podržavnik.



Čeprav so imeli plavalci na voljo zgolj eno tekmovanje, so merila ostala enako ostra kot v preteklosti. »Nastop v reprezentanci si zaslužijo tisti, ki se na tekmovanjih lahko uvrstijo v polfinale oziroma do 16. mesta,« je opozoril Podržavnik.



Prejšnji konec tedna so bila v kranjskem bazenu v ospredju štiri dekleta. Poleg izkušenih Anje Klinar in Tjaše Oder še Neža Klančar in Katja Fain. Klinarjeva si je zagotovila normo na 200 m in 400 prosto ter 200 delfin, Odrova na 400, 800 in 1500 prosto, Klančarjeva na 200 prosto in Fainova na 200, 400, 800 in 1500 prosto. Pot v Glasgow se obeta tudi mladinki kranjskega Triglava Čelikovi, ki je na Gorenjskem dvakrat izboljšala slovenski mladinski rekord na 100 m prsno.

Mladince pred EP čakata močni tekmi v Lignanu in prvič po osamosvojitvi balkanijada v Sarajevu. Člani bodo konec meseca na višinskih pripravah v Franciji, sledile bodo sredozemske igre v Španiji.

