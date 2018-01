Preminil Tugo Klasinc

J. P.

Ljubljana - V 95. letu starosti je preminil dolgoletni radijski in televizijski novinar in urednik RTV Slovenija Tugo Klasinc. S 1. majem leta 1962 je postal urednik športnega programa tedanje TV Ljubljana, med drugim je pripravil prvi slovenski evrovizijski prenos smučarskih skokov iz Planice in realiziral prvi prenos ženskega smučarskega tekmovanja, Zlate lisice, poroča STA.

Klasinca je že od mladih nog vleklo k športu. Njegova prva ljubezen je bil nogomet, blizu mu je bila tudi atletika, vključil se je v Športni klub Soča. Ob začetkih slovenske televizije v 60. letih je bil sprva urednik zabavnega programa, nato pa ga je vodstvo leta 1962 imenovalo za urednika športnega programa. Uvedel je odmevno oddajo Na sedmi stezi, ki je tedensko poročala o dosežkih slovenskih profesionalnih in amaterskih športnikov na vseh področjih in ravneh.

Bil je poročevalec z olimpijskih iger leta 1972 v Münchnu in 1976 v Montrealu, po uradni upokojitvi pa je še naprej pomagal pri pripravi različnih oddaj in bil mentor mladim novinarjem. Zadnja leta aktivnega novinarstva je med drugim urejal oddajo Čas, ki živi. Za svoje delo je prejel številna priznanja: leta 1983 Nagrado vstaje, zlato priznanje Zveze športnih novinarjev Jugoslavije, in leta 1990 Bloudkovo nagrado. Zadnja leta je živel v ljubljanskem domu upokojencev Tabor.