Prepolovljen denar za šport

Ljubljana – Slovenski športniki so podobni čarodejem, bi lahko kdo pomislil ob pogledu na višino letošnjega razpisa Fundacije za financiranje športnih organizacij (FŠO). Davek na srečke, ki je bil leta 2013 sprejet interventno in domnevno začasno, neusmiljeno klesti prihodke obeh loterij in niža koncesije, prek katerih napajata malhi FŠO in njena sestrska fundacija FIHO.



Kako se je lahko zgodilo, da je FŠO leta 2010 razpisala 13,5 milijona evrov za šport, še tri leta pozneje 11,7 milijona, nato pa je višina njenega letnega razpisa konstantno padala in letos dosegla le polovico razpisa izpred osmih let?



Odgovor je večplasten, del se skriva v sprejetju zakona o davku od srečk (ZDavS), ki seveda polni zgolj proračun Republike Slovenije. V prvem polnem letu zakona (2014) je država prek davka iztržila 16,67 milijona evrov, toda na ta način oslabila Loterijo Slovenije in Športno loterijo, ki sta postali nekonkurenčni že okoliškim tekmecem, kaj šele družbam na liberalno urejenem svetovnem spletu. Le kateri prebivalec ob meji z Avstrijo ali Italijo je pripravljen za enak loterijski listek plačevati pri nas 10 odstotkov več kot čez mejo?



Prvi je »posegel« v področje financiranja športa lani sprejeti zakon o športu (ZŠpo-1), ki je zahteval sprejetje novega pravilnika FŠO, slednja je posledično razpisala letni razpis najpozneje doslej. To je bilo možno obiti s spretnimi manevri, toda naslednji neslavni rekord bo težje zrušiti: FŠO je razpisala najmanj sredstev doslej. Koncesije na račun Loterije Slovenije (20-odstotni delež) in Športne loterije (80 %) padajo iz leta v leto, posledice so predvidljive.



Zaprosili za 32,6 milijona €



»Za programe članskih reprezentanc (D1) smo razpisali 1,68 milijona evrov, na področju vrhunskega športa mladih (D2) pa 1,67 milijona evrov. Področje športa za vse (D3) ima na voljo 620.000 evrov, športne prireditve (D4) 420.000 evrov, antidoping 60.000 evrov, infrastruktura 1,75 milijona, od tega 1,25 milijona letos, za razvojne dejavnosti v športu pa smo razpisali 800.000 evrov,« je razčlenil letošnji razpis Aleš Remih, ki je na položaju predsednika sveta FŠO nasledil Katjo Koren.



Kandidati za sredstva z razpisa (panožne zveze, občinske zveze, ...) so zaprosili za 32,6 milijona evrov, kar predstavlja dober štirikratnik razpisa, njihovi projekti so vredni – na papirju – 118 milijonov evrov.



Kakšni bodo naslednji koraki FŠO? Remih naj bi se v prihodnjih tednih sestal s finančno ministrico Matejo Vraničar Erman in ji pojasnil zagate športne družine, ki je bolj ali manj usodno odvisna od (so)financiranja FŠO. Morebitna odprava davka na srečke bi osrečila lastnike obeh loterij, igralce lota in stav ter predvsem športnike. Sredstva z drugega letnega razpisa, razpisa resornega ministrstva, namreč le redko pridejo na račune panožnih zvez pred poletjem, ko je pogosto (pre)pozno.



Vsaj na FŠO bodo pohiteli s svojim delom posla: protidopinška agencija (Sloada) je že prejela letošnja sredstva, akterji na področjih D1 in D2 naj bi jih prejeli marca, preostali aprila.