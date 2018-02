Preroške Kedačičeve besede

Belgorod – Ruski odbojkarski velikan Lokomotiv Novosibirsk je končal pot ACH Volleyja v kvalifikacijah za ligo prvakov, drugi, Belogorje Belgorod, utegne zapečatiti evropske nastope slovenskih prvakov. Rusi so v prvi četrtfinalni tekmi pokala CEV gostom oddali 48 točk.



Rusija ni brez razloga evropska prvakinja. Tamkajšnje prvoligaško tekmovanje je najmočnejše na stari celini, število tujcev je omejeno na dva na klub. Eden od dveh pri Belogorju, bolgarski bloker Nikolaj Nikolov, je včeraj obsedel na klopi, kar jasno odseva izjemno konkurenco v igralskem kadru, v katerem izstopajo trije (nekdanji ali zdajšnji) dolgoletni reprezentanti, podajalec Sergej Grankin, 218 cm visoki blokerski hrust Dmitrij Muserski in 42-letni sprejemalec Sergej Tetjuhin.



Trener oranžnih zmajev Zoran Kedačič je vedel, zakaj je pred dvobojem o tekmecu govoril zgolj s presežniki: »Tokratni nasprotnik predstavlja velikansko oviro, verjetno največjo v sezoni, saj sodi v vrh svetovne klubske odbojke. Izkoristiti bomo morali sleherno ponujeno priložnost in se za vsako točko boriti, kot da je zadnja na tekmi. Predvsem pa bomo morali nekako nadzorovati tekmečev močan servis, s katerim je doslej prevladoval in onemogočal nasprotnike.« Njegove besede so bile preroške.



Čeprav so v ljubljanskem taboru veliko pozornosti posvetili sprejemu začetnega udarca, je ruski orjak vseeno primazal 12 asov, kar pomeni, da je vsak šesti začetni udarec pretvoril v točko. Za primerjavo: ACH Volley ni zmogel niti asa, brezhiben sprejem je Belogorju oziroma njegovemu podajalcu Grankinu omogočil odlično organizacijo napada, ki je bil kar 64-odstotno uspešen (ljubljanski 37-odstotno). Povratni obračun bo 1. marca v Tivoliju.

Belogorje Belgorod : ACH Volley 3:0 (20, 15, 13)

Dvorana Cosmos, gledalcev 2000, sodnika Evers (Bel) in Grellier (Švi).

Belogorje: Območajev (L), Grankin 3, Tetjuhin 9, Muserski 9, Hanipov 9, Žigalov 12, Jereščenko 10 - prva postava; Bakun 2, Danilov 2, Porošin, Jeremin (L); Safonov in Nikolov nista igrala; ACH: Đirlić 7, Babkov 6, J. Kovačič (L), Purič 1, Brulec, Pokeršnik 9, Videčnik 2 - prva postava; Flajs (L), Pavlovič 2, Pleško, Mihajlovič 1; Satler in M. Kök nista igrala.