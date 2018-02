Prireditelji začenjajo priprave na odbojkarsko EP 2019

J. M., STA

Ljubljana - V Utrechtu na Nizozemskem so se zbrali predstavniki organizacijskih odborov držav gostiteljic evropskega odbojkarskega prvenstva 2019. Predstavniki Francije, Belgije, Nizozemske in Slovenije so začrtali prve smernice dela. Beseda je tekla predvsem o načinu organizacije, številu tekmovalnih dni, urniku tekmovanj in tehnologiji. Na dnevnem redu so bili še trženje in promocija ter tudi mediji in spremljevalne aktivnosti. Prvenstvo prihodnje leto bo prvo, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc namesto dosedanjih 16.

Srečanja so se udeležili predstavniki Evropske odbojkarske zveze (CEV), med katerimi je bil tudi njen predsednik Aleksandar Borčić, ki je o omenjenem prvenstvu povedal nekaj besed: »Prvič v zgodovini bo eno od največjih odbojkarskih tekmovanj hkrati potekalo v štirih državah. Za organizatorje bo to velik zalogaj, a glede na opravljene sestanke si lahko od tega prvenstva obetamo veliko. Naš skupni cilj je, da tekmovanje organiziramo na najvišji možni ravni in da odbojki v Evropi in tudi širše, v svetu, še dvignemo vrednost.«

Po vrnitvi iz Utrechta pa je nekaj o tem, kaj bo to pomenilo z organizacijskega vidika, razložil generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Gregor Humerca: »Odbojkarska zveza Slovenije je le v preteklem letu uspešno organizirala kvalifikacije za svetovno prvenstvo za moške in svetovno prvenstvo za ženske do 23 let, leta 2016 smo pri nas gostili turnir svetovne lige, na najvišji ravni organiziramo tudi evropska tekmovanja v odbojki na mivki in odbojki na snegu, tako da nam izkušenj ne manjka. Bo pa za nas novost, da bomo morali pri organizaciji sodelovati z več državami, še posebej, ker gre za tekmovanje, v katerega bodo uprte vse oči evropske in tudi svetovne odbojkarske javnosti. Poseben izziv bo promocija prvenstva, seveda pa si vsi želimo polne dvorane v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in seveda tudi pri nas, v Ljubljani.«

Prvenstvo se bo predvidoma začelo 12. septembra prihodnje leto, naslednje srečanje predstavnikov gostiteljev pa bo konec letošnjega marca v Ljubljani, ko bo več znanega o poteku tekmovanja. V Sloveniji bo potekal skupinski del in pa tudi del zaključnih bojev, vključno s polfinalom.