Prvake bodo četrtič zapored izzivali Kamničani

J. P.

Kamnik - Branilce naslova državnih prvakov, odbojkarje ACH Volleyja, bodo v finalni seriji, enako kot že pretekle tri sezone, izzivali igralci Calcita Volleyja. Kamničani so v odločilni tretji polfinalni tekmi še drugič pred domačim avditorijem brez oddanega niza, s 3:0, odpravili zasedbo Salonita, predvsem na krilih izjemno razigranega sprejemalca Primoža Vidmarja, ki se je ustavil pri 23 točkah, kar pet jih je prispeval z bloki. Prvi finalni obračun bo v torek ob 18. uri v Tivoliju.

»Vesel sem, da sem lahko po daljšem času spet pomagal ekipi. Nisem še v vrhunski formi, še so malenkosti, ki jih bo treba popraviti, a mi precej pomagajo soigralci, ekipna igra nam je tudi prinesla preboj v finale. Pot do zmage ni bila lahka, še pri našem vodstvu s 24:22 v tretjem nizu nisem bil povsem prepričan, da bomo zmagali,« je ocenil povratnik po poškodbi, reprezentančni bloker Sašo Štalekar.

Kapetan Kanalcev Dejan Čabarkapa pa je pripomnil: »Gledalci so prišli na svoj račun. Kamničani so bili v vsakem nizu za eno točko, za eno obrambo ali en blok boljši in so se zasluženo prebili v finale. Ves čas so pritiskali z začetnim udarcem, bili so pogumnejši kot mi. Ne preostane nam drugega, kot da pozabimo na ta poraz in naredimo vse za osvojitev končnega tretjega mesta.«



Calcit Volley : Salonit 3:0 (22, 24, 22)

Dvorana Kamnik, gledalcev 600, sodnika Miklošič (Maribor) in Kern (Kranj).

Calcit Volley: Pereira 16, Hribar (L), Novljan 3, Vidmar 23, Okroglič 8, Štalekar 11, Kvas 1 - prva postava; Lakner; Golob (L), Ratek, Gil, Kotnik, Štembergar Zupan, Lazar niso igrali; Salonit: Ilić 2, Šarič (L), Jereb 2, Basaneže 6, Čabarkapa 15, Tomič 6, Vrtovec 15 - prva postava; Česnik, Karnel, Drobnič; A. Kovačič ni igral.