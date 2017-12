Rajmond Debevec še ni rekel zadnje besede

A. V., STA

Ljubljana - Slovenski strelec Rajmond Debevec v zadnjih letih resda ni več del "creme de la creme" na mednarodnem prizorišču, a 54-letni Ljubljančan je še vedno povsem predan temu športu in poln načrtov za prihodnost.

Na domačem strelskem prizorišču še vedno nima prave konkurence, kar ga občasno prav jezi, še vedno je najmočnejši slovenski adut na tekmah za svetovni pokal z malokalibrsko puško, pred kratkim ga je Strelska zveza Slovenije (SZS) na gala dogodku v Dobu pri Domžalah znova okronala za najboljšega strelca leta v Sloveniji.

Doslej sta mu naziv najboljšega "izmaknila" le Boštjan Maček in Robi Markoja, na dosedanjih 37 razglasitvah SZS je Debevec le štirikrat ostal brez tega laskavega priznanja.

"Jaz grem svojo pot, čeravno nisem več tako uspešen kot nekoč. Strelstvo je še vedno moj način življenja, še vedno dajem vse od sebe. Veliko vadim in spremljam zadnje trende v strelstvu in ne bom rekel, da sem pokazal vse kar znam," je uvodoma dejal Debevec, ki bo v naslednjih dveh letih naredil vse, da si izbori svoj deveti nastop na poletnih olimpijskih igrah.

Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004, Peking 2008 in London 2012 so bile Debevčeve olimpijske postojanke, za lanske poletne olimpijske igre v brazilskem Rio de Janeiru pa mu Mednarodna strelska zveza (ISSF) in Mednarodni olimpijski komite (Mok) nista hotela dati posebnega povabila.

V primeru "zelene luči" bi se Debevec po številu olimpijskih nastopov izenačil z latvijskim strelcem Afanasijsom Kuzminsom, ki je pred dobrimi petimi leti v Londonu nastopil s takoimenovanim "wild cardom", ter avstrijskim jadralcem Hubertom Raudaschlom, absolutni rekorder po številu nastopov pa je kanadski jahač Ian Millar, ki je doslej nastopil na desetih olimpijadah.

"Žal je disciplina z malokalibrsko puško leže izbrisana iz programa olimpijskih iger, od mojih disciplin mi je torej ostala le še malokalibrska puška v trojnem položaju. Vse svoje sile bom usmeril v svojo nekoč paradno disciplino in tempiral pripravljenost za septembrsko svetovno prvenstvo v južnokorejskem Changwonu, kjer se bodo že delile prve olimpijske kvote. Da bi že na tem tekmovanju izpolnil kvoto za Tokio 2020, je bržkone prezahteven načrt, a pustimo se presenetiti," je dejal Debevec.

Debevec je znan po svojem trdem delu in piljenju najmanjših strelskih detajlov. Tovrsten pristop mu je prinesel tri olimpijske kolajne, od tega eno zlato v Sydneyju ter dve bronasti v Pekingu in Londonu, ter 32 zmag na tekmah za svetovni pokal. "Še naprej se bom držal ustaljenega načina priprav, ki se je pokazal za dobrega. V novi sezoni bom nastopil z novo cevjo na puški in upam, da bo to določena dodana vrednost, ki se bo predvsem poznala na samih rezultatih," je na koncu pristavil Debevec.

V prihodnji sezoni bodo tekme za svetovni pokal v mehiški Guadalajari, korejskem Changwonu in ameriškem Fort Benningu. Vrhunec sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo v Changwonu, februarja pa bo še evropsko prvenstvo z zračnim orožje v madžarskem Györu, na katerem pa Debevec bržkone ne bo nastopil, saj zračno puško v zadnjih letih uporablja predvsem kot del priprav za nastope z orožjem malega in neolimpijskega velikega kalibra.