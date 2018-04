Roman Kejžar: Imam ničelno toleranco do dopinga

J. P.

Škofja Loka - Potem ko je minuli teden odmeval dopinški primer državnega prvaka v polmaratonu, škofjeloškega atleta in nekdanjega kolesarja Domna Hafnerja, ki je po maratonu v Dubaju, ki ga je končal na 17. mestu z osebnim rekordom 2;22:16, padel na dopinškem preizkusu (dva urinska vzorca sta vsebovala prepovedani darbepoetin), se je danes javno oglasil še njegov trener Roman Kejžar, slovenski rekorder na tej razdalji.

»V zadevi kršenja protidopinških pravil atleta Domna Hafnerja se je v nekaterih medijih pojavilo tudi moje ime kot njegovega trenerja. S tem je senca dvoma padla tudi name. V vsej svoji karieri, najprej tekmovalca in nato trenerja, je moje stališče do dopinga jasno in imam do tega ničelno toleranco. Vsi atleti, ki trenirajo pod mojim vodstvom, vedo, katere so moje naloge: priprava načrta treninga, motivacija, psihična priprava. Za prehrano, morebitne poškodbe, zdravstvene težave skrbi vsak sam. Tako je bilo tudi v primeru Domna Hafnerja. Ob tem bi opozoril še na dejstvo, da je večina športnikov ob poškodbah prepuščena sama sebi, zato se žal dogajajo tudi takšne stvari,« je v sporočilu za javnost zapisal Roman Kejžar.