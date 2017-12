Ronaldo najboljši športnik Evrope v letu 2017, Dragić na 12. mestu  

A. V.

Ljubljana - Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je športnik leta 2017 po izboru, ki ga organizira poljska tiskovna agencija PAP. V glasovanju 26 evropskih tiskovnih agencij, med njimi tudi Slovenske tiskovne agencije (STA), so točke dobili trije Slovenci. Goran Dragić je končal na 12. mestu, Ilka Štuhec na 42. in Luka Dončić na 45. mestu.

Cristiano Ronaldo je na prvem mestu zbral 159 točk, drugouvrščeni britanski voznik formule 1 Lewis Hamilton jih je zbral 16 manj. Na tretjem mestu jih je švicarski teniški zvezdnik Roger Federer prejel 124.

V prvi deseterici so končali še španski tenisač Rafael Nadal, švedska plavalka Sarah Sjöström, avstrijski alpski smučar Marcel Hirscher, nemška biatlonka Laura Dahlmeier in britanski atlet Mo Farah - razdelila sta si sedmo mesto - britanski kolesar Chris Froome in grška atletinja Ekaterina Stefanidi.

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Dragić je na 12. mestu zbral 32 točk, alpska smučarka Štuhčeva na 42. šest točk in mladi košarkarski zvezdnik Dončić na 45. pet točk.

PAP najboljše športnike Evrope razglaša od leta 1958, v zadnjih dveh letih jo je prejel Cristiano Ronaldo.

* Evropski športniki leta 2017:

1. Cristiano Ronaldo (Por/nogomet) 159 točk

2. Lewis Hamilton (VBr/formula 1) 143

3. Roger Federer (Švi/tenis) 124

4. Rafael Nadal (Špa/tenis) 113

5. Sarah Sjöström (Šve/plavanje) 75

6. Marcel Hirscher (Avt/alpsko smučanje) 68

7. Laura Dahlmeier (Nem/biatlon) 51

. Mo Farah (VBr/atletika) 51

9. Chris Froome (VBr/kolesarstvo) 50

10. Ekaterina Stefanidi (Grč/atletika) 41

...

12. Goran Dragić (Slo/košarka) 32

42. Ilka Štuhec (Slo/alpsko smučanje) 6

45. Luka Dončić (Slo/košarka) 5